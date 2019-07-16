Газопровод "Северный поток" приостановил поставку газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию-оператора Nord Stream AG. Как отмечается, работу двух ниток газопровода остановили для того, чтобы провести ежегодное плановое техобслуживание.

Политика США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Спорт Российские ватерполистки разгромили команду Кореи на ЧМ Сборная России одержала крупную победу над командой Кореи в матче группового этапа чемпионата мира по водным видам спорта в Кванджу.

Происшествия В Москве уволили четырех сотрудников УВД из-за дела Голунова Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.

Происшествия Московские судьи разрешили возбудить дело о взятке против их коллеги Московская квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке Руслана Якубаева, подозреваемого в получении взятки.

Политика Избирком отказал в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму Московская городская избирательная комиссия отказала в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, сообщили РБК в Мосгоризбиркоме.

Шоу-бизнес Стриженова попала в ДТП с грузовиком Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.

Политика Кремль не намерен вмешиваться в ситуацию с выборами в Москве — Песков Администрация президента РФ следит за ситуаций с выборами в Мосгордуму, но вмешиваться не намерена, об этом 16 июля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Политика РФ призвала Совет Европы отреагировать на новый закон о языке на Украине Постоянное представительство РФ при Совете Европы призвало организацию отреагировать на закон Украины о государственном языке, который вступил в силу во вторник, 16 июля.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва» Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.

Происшествия Канал незаконной миграции пресекли в Москве Сотрудники Следственного комитета России (СКР) совместно с Федеральной службой безопасности (ФСБ) пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы.

Происшествия Москвичи массово отравились едой из вендинговых автоматов В шести округах Москвы 30 человек отравились к врачам с отравлением, предположительно, едой из вендинговых автоматов в офисах, сообщает ТАСС.

Кино Кинематографисты разработают правила выхода фильмов в прокат Представители киноиндустрии займутся саморегулированием выхода фильмов на широкие экраны.

Шоу-бизнес Сменившая имидж Пелагея потеряла свою индивидуальность Пока Пелагея старательно худела на гречке она все равно оставалась похожей на ту Пелагею, которую обожали поклонники, но теперь она стала такой же, как все.

Происшествия Избитой в Ингушетии девочке проведут ампутацию части руки Столичные врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.

Экономика Греф опроверг сообщения о разрыве отношений «Сбербанка» с «Яндексом» Сбербанк и «Яндекс» продолжат реализацию совместных проектов, для разрыва партнерства нет никаких оснований, заявил глава банка Герман Греф, передает «РИА Новости».

Происшествия В Москве эвакуировали здание ВШЭ после сообщения о минировании В Высшей школе экономики (ВШЭ) в Москве после сообщений о "минировании" были эвакуированы 300 человек, проверка угрозы взрыва не выявила, рассказали РИА Новости в пресс-службе вуза.

Интернет Хакер взломал Instagram за 10 минут и получил от Facebook $30 000 Своей находкой специалист поделился с разработчиками Instagram, и в итоге они за найденную уязвимость перечислили ему 30 тыс. долларов.

Происшествия Госдума ужесточила наказание за непропуск «скорой» Госдума ужесточила наказание за непропуск машин "скорой помощи", сообщает ТАСС.

Интернет Twitter представил новый дизайн Сервис микроблогов Twitter представил новый дизайн сайта социальной сети.

Политика Законопроект о шпионских гаджетах прошел второе чтение в Госдуме На заседании правительства 31 января этого года премьер РФ Дмитрий Медведев заявил, что неясность термина "специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации" в законодательстве приводит "к размытому толкованию правовых норм, и в зоне риска могли оказаться те, кто приобретал такие спецсредства просто для решения бытовых проблем".

Гаджеты Ноутбук Honor MagicBook Pro засветился на официальном изображении В сети опубликовали официальные снимки нового ноутбука Honor MagicBook Pro, который получил увеличенный дисплей с диагональю 16 дюймов.

Политика Министр юстиции Австрии согласовал экстрадицию Фирташа в США Вице-канцлер Австрии и министр юстиции Клеменс Яблонер согласовал экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в США, сообщает Deautsche Welle.

Армия и оружие В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.