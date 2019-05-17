Глава МИД Германии: Россия останется в ПАСЕPravda.Ru 07:15

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Россия останется в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Договоренность достигнута в рамках сессии Комитета министров СЕ. Об этом сообщает пресс-служба немецкого МИД.

Музыка Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения» Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.

Происшествия В Волгограде выросло число пострадавших в ДТП с маршруткой и «КамАЗом» При столкновении "КамАЗа" и пассажирской маршрутки в Волгограде пострадали не 13, как сообщалось ранее, а 14 человек.

Политика На фоне опроса за храм или сквер в Екатеринбург приехал глава ВЦИОМ Валерий Федоров уже отметил, что удачно появился в уральской столице Генеральный директор социологического фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров приехал в Екатеринбург.

Игры Закрытое тестирование Code Vein пройдёт с 30 мая по 3 июня Bandai Namco сообщила, что закрытое тестирование Code Vein на консолях начнётся 30 мая в 06:00 по московскому времени и продлится до десяти утра 3 июня.

Политика Матвиенко о решении Совета Европы: Справедливость восторжествовала "В любом случае - справедливость восторжествовала, теперь уже даже такое детективное решение КМСЕ говорит о том, что никакой дискриминации национальных делегаций по субъективным, политическим и иным причинам быть не должно", - считает Валентина Матвиенко.

Происшествия Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.

Происшествия Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.

Футбол Стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года Генеральный директор УК «Динамо» Андрей Лунтовский рассказал, что новый стадион «Динамо» может принять матч сборной России осенью 2019 года.

Экономика АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.

Политика Зеленский хотел бы, чтобы инаугурация прошла перед народом Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хотел бы принести президентскую присягу перед народом страны, глядя ему в глаза.

Происшествия Би-би-си снимет телевизионную драму об отравлении в Солсбери Британская вещательная корпорация Би-би-си снимет телевизионную драму из двух частей в связи с инцидентами в прошлого году в английских городах Солсбери и Эймсбери.

Общество В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.

Хоккей Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.

Экономика Baring Vostok проиграл суд за контроль над банком «Восточный» Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok продать компании бизнесмена Артема Аветисяна «Финвижн» 9,99% банка «Восточный».

Кино Провальный восьмой сезон «Игры престолов» потребовали переснять Уровень недовольства сюжетом заключительного сезона популярного сериала "Игра престолов" дошел до максимума.

Футбол «Млада Болеслав» с Комличенко рискует не попасть в Лигу Европы В чемпионате Чехии состоялся первый полуфинальный матч плей-офф за место в Лиге Европы. Млада Болеслав в гостях уступила Злину 1:3.

Происшествия Россиянина арестовали за перевод боевикам ИГ 50 миллионов рублей В Москве суд арестовал уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, перечислившего 50 миллионов рублей «Исламскому государству» (террористическая организация, запрещенная в России).

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Общество Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО "Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.

Гаджеты Google в приложения для заметок добавила темную тему Пользователи, которые получили обновление Keep уже поделились скриншотами внешнего вида приложения, но единственное что никто не показал, как выглядят цветные заметки на темном фоне.

Авто Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).