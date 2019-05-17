Политика
Россия останется в ПАСЕ, объявил глава МИД ГерманииГазета.Ru 08:18
Достигнута договоренность, что российская сторона останется в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом объявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает ТАСС. Решение было принято в Хельсинки на встречи Мааса и главы российского МИДа Сергея Лаврова.
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