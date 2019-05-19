Экономика

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM вчера в 07:06

В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
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Россия стала основным импортером турецких фруктов и овощей

Невские Новости02:12

Россия ввезла из Турции овощей и фруктов на сумму 2,5 млрд рублей

ForRent.ru02:47

Россия вновь стала основным импортером турецких овощей и фруктов

Вестник Кавказавчера в 16:00

Россия стала главным импортером турецких фруктов и овощей

Телеканал 360°вчера в 21:11

Россия стала основным импортером турецких фруктов и овощей

Народные новостивчера в 20:44

Россия занимает лидирующее место по импорту турецких овощей и фруктов

NewInformвчера в 22:14

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

REGNUMвчера в 07:06
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Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес

Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов

Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета

Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Космос

SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

В Уфе пропавшую две недели назад 43-летнюю Эльзу Байкову нашли мертвой

Обновлено в 00:02
Общество

Приморский силач протащил 18-тонный самосвал

Обновлено в 01:58
Политика

Порошенко предложил дать автономию крымским татарам

Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию, но при этом оставить их в составе страны.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия

Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Музыка

В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины

В прямом эфире финала музыкального конкурса «Евровидение» показали палестинские флаги. Об этом передает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 01:46
Музыка

Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе

Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Транспорт

British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев

Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено вчера в 07:54
Общество

Кот, «переживающий» за героев боевика, рассмешил пользователей Сети

В Интернете быстро набирает просмотры видео с котом-киноманом, который сильно «переживает» за героев фильма-боевика.
Обновлено вчера в 21:07
Политика

Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане

Обновлено 17 мая в 04:06
Общество

Племянница Скрипаля обещает публиковать в соцсетях книгу о дяде

Первые страницы книги Виктория пообещала опубликовать в Facebook и «Вконтакте» 1 июня.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Спорт

Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой

Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие

Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой

Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Политика

В ЮНЕСКО рассказали об угрозе исчезновения коренных языков

Мир теряет по меньшей мере один коренной язык в месяц, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:46
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Общество

Девять лет спустя: Как изменились герои фильма «Хроники Нарнии»

Молодые актеры, исполнившие роли в приключенческом фильме, после съемок стали настоящими звездами.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Общество

Гороскоп на 19 мая: придется много общаться

Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

В жилом доме в Красноярском крае произошел крупный пожар

Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие

Украинские силовики обстреляли окраины Горловки

Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы по направлениям подконтрольного киевской стороне Металлиста в сторону Доломитного на окраине Горловки (выпущено 15 мин калибром 120 мм), а также со стороны Металлиста в направлении поселка Байрак в ДНР (15 снарядов 122 мм), приводит РИА Новости сообщение представителей СЦКК в Донецке.
Обновлено в 01:58
Музыка

Первые 10 финалистов Евровидения 2019 названы

Автоматически место в финале получают пять стран - учредителей "Евровидения" - это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания, а также представитель страны - хозяйки конкурса, то есть в этом году - Израиля.
Обновлено в 00:26
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