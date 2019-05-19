Экономика
Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM вчера в 07:06
В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
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Музыка
Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»
Обновлено в 02:51
Шоу-бизнес
Инессе Шевчук подарили автомобиль за 20 миллионов
Инесса Шевчук опубликовала фото подарков, одним из которых стала эксклюзивная машина класса люкс.
Обновлено вчера в 21:00
Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено вчера в 14:53
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Происшествия
Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после прерванного взлета
Все пассажиры отказались лететь на самолете этой модели, сообщил источник в ульяновском аэропорту.
Обновлено вчера в 18:53
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумомто из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Космос
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13
Транспорт
Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России
На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Общество
Приморский силач протащил 18-тонный самосвал
Обновлено в 01:58
Политика
Порошенко предложил дать автономию крымским татарам
Порошенко призвал предоставить крымским татарам национально-территориальную автономию, но при этом оставить их в составе страны.
Обновлено вчера в 13:45
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в ЮАР
Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время его поездки в ЮАР.
Обновлено вчера в 12:27
Музыка
В прямом эфире «Евровидения» в Израиле подняли флаги Палестины
В прямом эфире финала музыкального конкурса «Евровидение» показали палестинские флаги. Об этом передает издание The Jerusalem Post.
Обновлено в 01:46
Музыка
Проигравший дочке Алсу финалист «Голоса» высмеял итоги шоу в рекламе
Ранее сообщалось, что мать финалиста "Голоса" опешила от отмены победы дочки Алсу.
Обновлено вчера в 11:09
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено вчера в 07:54
Общество
Кот, «переживающий» за героев боевика, рассмешил пользователей Сети
В Интернете быстро набирает просмотры видео с котом-киноманом, который сильно «переживает» за героев фильма-боевика.
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Форум выпускников МГИМО стартует в Узбекистане
Обновлено 17 мая в 04:06
Общество
Племянница Скрипаля обещает публиковать в соцсетях книгу о дяде
Первые страницы книги Виктория пообещала опубликовать в Facebook и «Вконтакте» 1 июня.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
В квартирах полковника ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В результате у силовиков была изъята сумма эквивалентная 12 миллиардам рублей, что перебило рекорд полковника МВД Дмитрия Захарченко.
Обновлено 17 мая в 09:39
Спорт
Хореограф Загитовой прокомментировал неприятную ситуацию с Медведевой
Обновлено вчера в 23:45
Армия и оружие
Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой
Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:39
Политика
В ЮНЕСКО рассказали об угрозе исчезновения коренных языков
Мир теряет по меньшей мере один коренной язык в месяц, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.
Обновлено в 02:46
Политика
Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве
Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Общество
Девять лет спустя: Как изменились герои фильма «Хроники Нарнии»
Молодые актеры, исполнившие роли в приключенческом фильме, после съемок стали настоящими звездами.
Обновлено в 01:49
Происшествия
В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат
Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Общество
Гороскоп на 19 мая: придется много общаться
Сегодня день, несмотря на выходной, открывает для вас отличные перспективы, чтобы вы добились успеха во всех областях жизни.
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
В жилом доме в Красноярском крае произошел крупный пожар
Обновлено вчера в 16:15
Армия и оружие
Украинские силовики обстреляли окраины Горловки
Обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины были зафиксированы по направлениям подконтрольного киевской стороне Металлиста в сторону Доломитного на окраине Горловки (выпущено 15 мин калибром 120 мм), а также со стороны Металлиста в направлении поселка Байрак в ДНР (15 снарядов 122 мм), приводит РИА Новости сообщение представителей СЦКК в Донецке.
Обновлено в 01:58
Музыка
Первые 10 финалистов Евровидения 2019 названы
Автоматически место в финале получают пять стран - учредителей "Евровидения" - это Великобритания, Германия, Франция, Италия и Испания, а также представитель страны - хозяйки конкурса, то есть в этом году - Израиля.
Обновлено в 00:26