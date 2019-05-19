Экономика
Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM вчера в 07:06
В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
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Происшествия
Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле
Обновлено в 05:11
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено в 05:52
Политика
На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича
После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, госпитализирована в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 04:19
Экономика
Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ
Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Политика
Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ
Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие
Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе
Правительственная армия Сирии с 18 мая прекратила ведение огня в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 06:13
Футбол
У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино
Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, попавший в расширенный список кандидатов в российскую сборную, отметил, что на день, когда наша команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.
Обновлено в 05:46
Общество
На Васильевском острове заметили шершней
Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Происшествия
В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека
Обновлено в 05:44
Происшествия
На Арнольда Шварценеггера напали в ЮАР
Обновлено в 03:29
Политика
Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко
Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Экономика
Названы страны, куда россияне стали реже летать
Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика
Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе
Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес
Муж преподнес Анастасии Макеевой роскошный подарок
Недавно Макеева похвасталась подарком от мужчины, который мало кого среди ее подписчиков оставил равнодушным.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии
Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Политика
Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров
Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы
Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Авто
Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем
Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Общество
Башкирию накрыл снегопад
В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:31
Политика
Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили
Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00
Музыка
Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде
Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Интернет
Google следит за покупками пользователей в Сети
Представители Google заявляют, что данные о покупках не доступны сторонним пользователям.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22