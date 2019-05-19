Экономика

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM вчера в 07:06

В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
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Россия лидирует по импорту овощей и фруктов из Турции

ФАН05:39

Россия вновь стала основным импортером турецких овощей и фруктов

Вестник Кавказавчера в 16:00

Россия занимает лидирующее место по импорту турецких овощей и фруктов

NewInformвчера в 22:14

Россия стала главным импортером турецких фруктов и овощей

Телеканал 360°вчера в 21:11

Россия стала основным импортером турецких фруктов и овощей

Народные новостивчера в 20:44

Лидером в импорте овощей и фруктов из Турции остается Россия

Красная весна04:28

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

REGNUMвчера в 07:06
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Происшествия

Мальчик разбился насмерть, катая отца на квадроцикле

Обновлено в 05:11
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено в 05:52
Политика

На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича

После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Солистка поп-группы Spice Girls Мелани Браун, более известная как Mel B, госпитализирована в Лондоне после временной полной потери зрения.
Обновлено в 04:19
Экономика

Причины отмены национализации «Приватбанка» узнали СМИ

Ранее сообщалось, что кабмин Украины обжаловал отмену национализации "Приватбанка".
Обновлено в 04:58
Политика

Дату досрочных выборов в Верховную раду узнали СМИ

Досрочные выборы в Верховную раду Украины, вероятно, будут назначены на 14 июля 2019 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Армия Сирии в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе

Правительственная армия Сирии с 18 мая прекратила ведение огня в зоне деэскалации Идлиб.
Обновлено в 06:13
Футбол

У футболиста сборной России намечена свадьба на день игры с Сан-Марино

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин, попавший в расширенный список кандидатов в российскую сборную, отметил, что на день, когда наша команда встретится с Сан-Марино (8 июня), у него назначена свадьба.
Обновлено в 05:46
Общество

На Васильевском острове заметили шершней

Жители Санкт-Петербурга сообщают в социальных сетях, что по Васильевскому острову летают шершни.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в стране завершился процесс декоммунизации.
Обновлено в 05:18
Кино

«Народный Оскар» от якутских фанатов передадут автору «Игры престолов»

Обновлено в 05:27
Происшествия

В Оренбуржье в результате пожара погибли три человека

Обновлено в 05:44
Происшествия

На Арнольда Шварценеггера напали в ЮАР

Обновлено в 03:29
Политика

Экс-чиновник заявил о стыде дипломатов за неопрятного Порошенко

Экс-глава протокола президента Украины Юрий Ладный заявил в эфире "Вестям Украина", что многие украинские дипломаты якобы стыдились внешнего вида действующего президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 04:53
Экономика

Названы страны, куда россияне стали реже летать

Россияне стали реже покупать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 05:20
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC

Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Муж преподнес Анастасии Макеевой роскошный подарок

Недавно Макеева похвасталась подарком от мужчины, который мало кого среди ее подписчиков оставил равнодушным.
Обновлено в 04:28
Общество

Кровь и молитвы: как в 2014 году батальон «Леший» строил засаду в ЛНР

Обновлено в 05:21
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Политика

Позорным назвал видео с вице-канцлером и россиянкой президент Австрии

Видео с участием вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе и некой россиянки, снятые на Ибице в 2017 году назвал позорным президент Австрии Александер Ван дер Беллен, пишет «РИА Новости».
Обновлено в 00:00
Политика

Король Саудовской Аравии экстренно созвал саммит арабских лидеров

Обновлено вчера в 23:26
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл отмечают первую годовщину свадьбы

Сегодня во Фрогмор-хаусе будет праздник — Меган Маркл и принц Гарри отметят в своем новом доме первую годовщину свадьбы.
Обновлено в 06:08
Авто

Названы 5 японских машин, с которыми владельцы не хотят расставаться

Обновлено в 04:08
Авто

Представлена Lada 4х4 с 2500-сильным двигателем

Как заявили тюнеры, в результате модернизации агрегата (а, точнее, дооснащения турбонаддувом) его мощность выросла до 2500 лошадиных сил – самое то для «драгрейсинга», где теперь, собственно, и используется автомобиль.
Обновлено вчера в 01:41
Общество

Башкирию накрыл снегопад

В северо-восточных районах Башкирии выпал снег, на других территориях и в Уфе — крупный град, сообщает ГТРК "Башкортостан".
Обновлено в 05:31
Политика

Пушков призвал Зеленского не слушать советы Саакашвили

Не слушать советы экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в вопросах отношений с Россией посоветовал новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому российский сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 06:00
Музыка

Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде

Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.
Обновлено 16 мая в 15:44
Интернет

Google следит за покупками пользователей в Сети

Представители Google заявляют, что данные о покупках не доступны сторонним пользователям.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире

Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
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