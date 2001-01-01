Экономика

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM вчера в 07:06

В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
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Лидером в импорте овощей и фруктов из Турции остается Россия

Красная весна04:28

Россия стала основным импортером турецких фруктов и овощей

Народные новостивчера в 20:44

Россия занимает лидирующее место по импорту турецких овощей и фруктов

NewInformвчера в 22:14

Россия стала главным импортером турецких фруктов и овощей

Телеканал 360°вчера в 21:11

Россия стала основным импортером турецких фруктов и овощей

Невские Новости02:12

Россия вновь стала основным импортером турецких овощей и фруктов

Вестник Кавказавчера в 16:00

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

REGNUMвчера в 07:06
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Происшествия

Подростку выстрелили в голову около Большого театра в Москве

Юноша получил ранение в голову около Большого театра в центре Москвы. Об этом в воскресенье, 19 мая, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:59
Происшествия

При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека

На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.
Обновлено в 03:27
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено вчера в 19:02
Хоккей

Илья Воробьев: «Игра была жесткой с двух сторон, не только с нашей»

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев после победы над Латвией (3:1) в матче группового этапа ЧМ-2019 выразил желание, чтобы его подопечные меньше удалялись в следующих встречах.
Обновлено вчера в 11:04
Общество

Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска

Обновлено в 03:11
Шоу-бизнес

Владимир Машков: «Очень скучаю по внучкам»

Обновлено в 04:00
Музыка

Лазарев уточнил, в каком случае еще раз выступит на «Евровидении»

Обновлено вчера в 23:05
Авто

Составлен ТОП-5 долговечных универсалов с полным приводом

Универсалы с полным приводом считаются достаточно нишевым сегментом авторынка.
Обновлено в 02:20
Политика

Депутат Рады подсчитал потери от сокращения экспорта в Россию

Депутат Верховной рады Украины Вадим Новинский заявил в эфире телеканала "НАШ", что страна за последние пять лет потеряла порядка $75-80 млрд от сокращения экспорта в Россию.
Обновлено в 02:00
Футбол

Головин забил, отдал голевую передачу и спас «Монако» от вылета

Обновлено в 04:29
Музыка

Сердючка блеснула и «зажгла» в финале «Евровидения» в Израиле

Обновлено вчера в 17:49
Политика

Саакашвили предупредил Зеленского о «недоговороспособной» Москве

Избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому следует забыть о «любых заигрываниях» или двусторонних переговорах с Россией, поскольку они ничего не дадут.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию

С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено вчера в 07:44
Транспорт

Движение грузовиков по трассам временно ограничат в России

На ряде российских дорог будет ограничено движение большегрузного транспорта в дневное время, когда температура воздуха будет превышать 32°C. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на приказ Росавтодора.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Корпус Морской пехоты США поменяет пистолет впервые за 30 лет

Корпус морской пехоты Соединенных Штатов получит новый служебный пистолет впервые за 30 лет.
Обновлено вчера в 14:12
Общество

«Мерзотная ситуация»: Алсу пристыдили за опозоренную на всю страну дочь

На днях эксперты официально подтвердили факт накрутки голосов за победителя - Микеллу Абрамову, дочь певицы Алсу.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия

Миллиарды полковников ФСБ показали на видео

В Telegram-канале «112» опубликовано видео, снятое во время обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина.
Обновлено вчера в 13:29
Происшествия

В Иерусалиме разогнали акцию против подготовки к «Евровидению» в шабат

Полиция Иерусалима задержала шестерых представителей ультрарелигиозной еврейской общины, протестовавших против подготовки к проведению «Евровидения» в шабат.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

Рейсовый автобус, следовавший из посёлка Валентин Лазовского района Приморского края во Владивосток, опрокинулся в кювет, в результате чего по меньшей мере семь человек получили травмы.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Все пассажиры рейса в Москву отказались от полета на SSJ-100

Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота», вылетавший из Ульяновска в Москву, прервал взлет из-за отказа гидросистемы.
Обновлено вчера в 17:07
Общество

«Шиес-дайджест». Беломорканал напоминает

Следовательно, информация по назначению больше всего напоминала отвлекающий манёвр: чтобы северяне, а вместе с ними - уже чуть ли не все россияне, перестали следить за Шиесом и «выпустили» протестный пар.
Обновлено в 03:03
Экономика

Названы страны, в которые россияне стали реже путешествовать

Российские туристы стали меньше приобретать авиабилеты в Молдавию, Люксембург, Литву и Эстонию.
Обновлено в 04:11
Общество

Волга небывало обмелела от Казани до Камышина

Средства массовой информации городов, расположенных на Волге, сообщают: великая русская река обмелела так, что обнажились ранее затопленные водохранилищами исторические участки.
Обновлено вчера в 22:22
Общество

Baijiahao (Китай): как русские — «воинственный народ» — пьют чай? Такое вы никак не могли себе представить! (Baijiahao)

Величественный Кремль и другие исторические здания представляют собой квинтэссенцию мудрости русского народа.
Обновлено в 02:00
Политика

Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе

Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.
Обновлено вчера в 14:12
Музыка

Юрий Лоза раскритиковал выступление Мадонны на «Евровидении»

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

Эрдоган сообщил о возможности совместного с Россией производства С-500

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности совместного с Россией производства зенитно-ракетных систем С-500.
Обновлено вчера в 19:13
Шоу-бизнес

Банщикова не стала скрывать морщинки на новом снимке для Instagram

Обновлено в 03:21
Наука

Древний манускрипт Войнича расшифровали в Англии

Обновлено 16 мая в 22:40
Политика

Железнодорожную часть Крымского моста откроют досрочно

Министр транспорта Евгений Дитрих выступил с заявлением перед журналистами, рассказав, что железнодорожная часть Крымского моста откроется досрочно.
Обновлено вчера в 12:35
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