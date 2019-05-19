Экономика

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM вчера в 07:06

В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
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Россия лидирует по импорту овощей и фруктов из Турции

ФАН05:39

Лидером в импорте овощей и фруктов из Турции остается Россия

Красная весна04:28

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

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Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Локомотивом" (2:2).
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Экономика

Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту

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Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
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Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина

Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
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Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем

Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы в Баку.
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Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз

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Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы

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Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.
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«Пуговка» Катя Старшова очаровала фотографиями без макияжа

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В Москве во время полумарафона умер его участник

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Футбол

Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Динамо»

Тренерские штабы «Енисея» и «Динамо» огласили стартовые составы на очную встречу команд в рамках 29-го тура РПЛ.
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В Улан-Удэ сгорел пункт обмена газовых баллонов

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В Воронеже сфотографировали «Porsche 718» в новом неожиданном цвете

Представленный на фото "Porsche 718 Cayman S" оснащён бензиновой оппозитной "четвёркой" на 2,5 литра, имеющей в своем арсенале прямой впрыск горючего, турбокомпрессор с варьируемой геометрией и систему смазки с сухим картером и мощностью 350 л.с. Машина набирает скорость 100 км/ч за 4,2-4,6 секунды, а её максимальные возможности зафиксированы на отметке 285 км/ч.
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Футболист «Манчестер Сити» Компани объявил об уходе из клуба

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В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
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SpaceX подала иск к правительству США

Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
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