Экономика
Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM вчера в 07:06
В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
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Музыка
Мадонна и Quavo выступили на финале «Евровидения»
Мадонна выступила на финале «Евровидения», который прошел 18 мая в Тель-Авиве.
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Политика
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Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, вернулся на Украину после эмиграции.
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Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
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Авто
Эксперты рассказали, как сохранить автомобиль новым
Обновлено вчера в 06:35
Происшествия
Около 5 млн рублей украли из машины женщины в Москве
Неизвестный на Мичуринском проспекте в Москве похитил около 5 млн рублей из автомобиля Mercedes-Benz Gelandewagen, который принадлежит безработной.
Обновлено в 02:56
Футбол
Парфёнов: «Горд парнями, сегодня они показали характер»
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфёнов подвёл итоги матча с "Локомотивом" (2:2).
Обновлено в 07:24
Политика
Бутина записала видеообращение из американской тюрьмы
Обновлено в 05:30
Экономика
Reuters узнало об инвестировании рядом банков в новую криптовалюту
Несколько крупнейших банков в мире вкладывают порядка $50 млн в новую криптовалюту, сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.
Обновлено вчера в 09:52
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Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Хоккей
Воробьёв объяснил возвращение Капризова в звено Овечкина
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьёв прокомментировал своё решение вернуть Кирилла Капризова в звено Александра Овечкина перед матчем со Швейцарией, который состоится в рамках группового этапа чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 06:18
Спорт
Дина Аверина выиграла золото чемпионата Европы в упражнениях с обручем
Россиянка Дина Аверина заняла первое место в упражнениях с обручем на чемпионате Европы в Баку.
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Наука
Первая практика ускорила сокращение теломер врачей в шесть раз
Обновлено вчера в 04:23
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено 16 мая в 13:46
Игры
Продажи Minecraft превысили 176 млн копий
Единственным серьёзным конкурентом гиганта Microsoft остаётся Grand Theft Auto V, тираж которой недавно достиг 110 млн копий.
Обновлено 17 мая в 15:25
Кино
«Переживающий» за героев боевика кот стал звездой Сети
Видео с котом, который следит за героями боевика на телеэкране, набирает популярность в Сети.
Обновлено вчера в 14:42
Футбол
Объявлена стоимость билетов на матчи Евро-2020
Санкт-Петербург, как и Амстердам, Бильбао, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен и Рим, отнесен к кластеру «А». В этих городах билеты самой дешевой третьей категории на игры группового этапа и 1/8 финала будут стоить 50 евро, на четвертьфиналы — 75 евро.
Обновлено в 07:13
Шоу-бизнес
«Пуговка» Катя Старшова очаровала фотографиями без макияжа
Недавно Катя доказала это в очередной раз, опубликовав коллаж из фотографий, на которых она запечатлена без капли макияжа.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Москве во время полумарафона умер его участник
Обновлено в 06:52
Футбол
Стали известны стартовые составы «Енисея» и «Динамо»
Тренерские штабы «Енисея» и «Динамо» огласили стартовые составы на очную встречу команд в рамках 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 06:11
Гаджеты
Samsung готовит начало продаж первого игрового ноутбука Odyssey
Обновлено вчера в 12:33
Происшествия
В Улан-Удэ сгорел пункт обмена газовых баллонов
Обновлено в 07:26
Авто
В Воронеже сфотографировали «Porsche 718» в новом неожиданном цвете
Представленный на фото "Porsche 718 Cayman S" оснащён бензиновой оппозитной "четвёркой" на 2,5 литра, имеющей в своем арсенале прямой впрыск горючего, турбокомпрессор с варьируемой геометрией и систему смазки с сухим картером и мощностью 350 л.с. Машина набирает скорость 100 км/ч за 4,2-4,6 секунды, а её максимальные возможности зафиксированы на отметке 285 км/ч.
Обновлено в 05:56
Религия
В РПЦ сожалеют о насилии в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 16:05
Футбол
Футболист «Манчестер Сити» Компани объявил об уходе из клуба
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Политика
Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи
Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.
Обновлено в 04:45
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде
В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Политика
SpaceX подала иск к правительству США
Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.
Обновлено в 02:13