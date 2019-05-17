Экономика

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM 07:06

В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
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Россия вновь стала основным импортером турецких овощей и фруктов

Вестник Кавказа16:00

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

REGNUM07:06
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