Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM вчера в 07:06

В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.

Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из Турции

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