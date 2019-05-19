Экономика
Россия остается лидером в импорте овощей и фруктов из ТурцииREGNUM вчера в 07:06
В топ-3 основных импортеров овощей и фруктов из Восточно-Черноморского региона Турции вошли Россия (37,3 млн долларов), Грузия (4,6 млн долларов) и Ирак (1,9 млн долларов). Глава совета директоров DKİB Саффет Кальонджу сообщил, что Россия остается основным рынком сбыта турецких овощей и фруктов.
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Происшествия
В Казани облили фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова
В Казани неизвестный облил фекалиями члена Либертарианской партии Михаила Светова. Это произошло перед началом его лекции.
Обновлено в 12:37
Политика
Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России
Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Гаджеты
Google раскрыла особенности следующей версии Android
Google рассказала о новой функции Android: корпорация не дожидается выпуска Android Q. Вице-президент корпорации Google, который курирует разработку операционной системы Android, Дэйв Берк рассказал об особенностях следующей версии Android 11 R. В Twitter Дэйв Берк ответил основателю AndroidPolice Артему Русаковскому.
Обновлено в 05:36
Теннис
Надаль обыграл Джоковича в финале турнира в Риме
Обновлено в 12:46
Общество
В Японии умер мужчина из старейшей супружеской пары в мире
Японец Масао Мацумото из старейшей в мире супружеской пары, чей совокупный возраст превышал 210 лет, умер в городе Такамацу (префектура Кагава).
Обновлено вчера в 22:22
Музыка
Сергей Лазарев вернулся в Москву после участия в «Евровидении»
Обновлено в 14:10
Футбол
Семак: «Ростов» заслужил победу над «Зенитом»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 14:22
Авто
Названы самые быстро продаваемые автомобили с пробегом
Обновлено в 05:37
Происшествия
Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус
Обновлено в 13:38
Энергетика
Минэнерго не исключает дефицита нефти на мировом рынке
Министерство энергетики России не исключает, что может произойти дефицит нефти на мировом рынке.
Обновлено в 15:15
Единоборства
Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде и сохранил титул WBC
Американец Деонтей Уайлдер победил своего соотечественника Доминика Бризила, отправив его в нокаут в первом раунде в 12-раундовом поединке за звание чемпиона Всемирного боксерского совета (WBC) в тяжелом весе.
Обновлено в 01:25
Происшествия
В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса
28 декабря прошлого года взрыв произошел в момент проезда автобуса с туристами из Вьетнама по улице эль-Марьютыя недалеко от пирамид Гизы.
Обновлено в 13:43
Общество
Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске
Сегодня в Архангельске состоялся митинг-концерт против строительства мусорного полигона на станции Шиес, который собрал более 2 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 12:45
Авто
Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин
Доминируют, как всегда, «японцы»: Toyota Yaris с показателем 99,1% (по словам владельцев, эти машины вообще не ломаются) и Lexus CT, немного недобравший до лидера – 98,8 процентных пункта.
Обновлено в 04:39
Политика
Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны
Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Футбол
«Галатасарай» победил «Истанбул» Кудряшова и выиграл чемпионат Турции
«Галатасарай» на своем поле обыграл «Истанбул Башакшекир» в матче 33-го тура чемпионата Турции.
Обновлено в 14:12
Происшествия
В Красноярском крае загорелись восемь дачных построек из-за пала травы
Восемь дачных построек загорелись из-за пала сухой травы в Красноярском крае, общая площадь пожара составляет десять гектаров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 05:25
Гаджеты
Google прекращает сотрудничество с Huawei
Ранее президент Трамп подписал указ, как официально утверждается, для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз.
Обновлено в 15:11
Происшествия
В Москве участник полумарафона умер после финиша
В Москве после полумарафона скончался его участник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Обновлено в 09:08
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено в 10:20
Баскетбол
Экс-баскетболист ЦСКА станет генеральным менеджером клуба НБА
Бывший баскетболист московского ЦСКА Траджан Лэнгдон будет назначен на пост генерального менеджера клуба НБА "Нью-Орлеан Пеликанс", сообщает в своем микроблоге в Twitter журналист The Athletic Шэмс Чарания.
Обновлено в 12:04
Авто
Составлен рейтинг подержанных купе и кабриолетов по цене Lada Granta
Портал «РГ» назвал пять кабриолетов и купе на вторичном рынке, которые можно приобрести примерно за ту же стоимость, что и новую Lada Granta.
Обновлено в 14:14
Хоккей
Определен состав сборной России на игру чемпионата мира со Швейцарией
Тренерский штаб сборной России определился с составом на шестой матч национальной команды на чемпионате мира в Словакии.
Обновлено в 13:09
Футбол
«Краснодар» разгромил «Арсенал» и впервые сыграет в Лиге чемпионов
Футболисты "Краснодара" на выезде нанесли крупное поражение тульскому "Арсеналу" в 29-м туре Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:21
Музыка
Продюсер победителя «Евровидения» оправдался за старую песню
Обновлено в 13:23
Здоровье
Почти 320 тыс. ВИЧ-инфицированных умерли в России за 31 год
Более 318 тыс. инфицированных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) россиян умерли с момента начала регистрации заболевания в РФ.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Зеленский намерен бороться за возвращение на Украину «узников Кремля»
Боремся за возвращение домой узников Кремля.
Обновлено в 10:28
Политика
Обнародована программа инаугурации Зеленского
Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского обнародовала программу инаугурации.
Обновлено в 08:35