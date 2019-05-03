Экономика

Россия остается лидером по закупкам золотаREGNUM 02 мая в 21:54

Рекордное за шесть лет количество золота — 145,5 т — закупили центральные банки мира в первом квартале 2019 года. Лидером по закупкам осталась Россия, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
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Эксперт оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году

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Россию назвали рекордсменом по закупке золота в 2019 году

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Россия стала мировым лидером по закупкам золота

Газета.Ruвчера в 06:01
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Взрыв прогремел в американском Иллинойсе

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Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
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Армия и оружие

В Южной Корее созвали срочное заседание из-за ракетных пусков КНДР

Администрация южнокорейского президента созвала экстренное заседание высокопоставленных сотрудников ряда служб безопасности страны из-за ракетных пусков Северной Кореи.
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Седой пушок сильно состарил Анастасию Костенко

Особенно подписчиков впечатлил седой пушок на голове Насти.
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Эксперты прогнозируют ослабление курса рубля к концу года

Специалисты предсказывают ослабление позиции рубля на мировом рынке валюты. Обрушение курса предполагается к концу года.
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Общество

Пиво или водка? Как правильно пить, чтобы избежать похмелья

Исследователи из Германии провели серию экспериментов и сравнили, насколько сильным будет похмелье, если сначала употреблять пиво, а потом вино и наоборот.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие

Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ

План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
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Общество

В Хабаровске без света остались 92 тысячи человек

Из-за аварии в Хабаровске без света остались около 92,8 тыс. человек, говорится в сообщении на сайте ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
Обновлено в 02:04
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено вчера в 14:31
Авто

В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору овощей и фруктов

При выборе овощей и фруктов Роспотребнадзор рекомендует обратить внимание на внешний вид, цвет, запах и консистенцию продукции.
Обновлено в 01:42
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как не отравиться в майские праздники

Роспотребнадзор рекомендует готовить блюда в небольшом количестве и хранить их не более суток.
Обновлено в 01:00
Кино

В Крыму приступили к съемкам продолжения «Гардемаринов»

Съемки фильма Светланы Дружининой «Гардемарины - 4» стартовали в Крыму.
Обновлено в 01:20
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Культура

На месте студии Раджа Капура в Мумбаи появится жилой комплекс

На месте созданной более 70 лет назад в Бомбее (ныне Мумбаи) киностудии индийского режиссера и актера Раджа Капура RK Studios появится престижный жилой комплекс.
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Хоккей

«Каролина» впервые за 10 лет вышла в финал Восточной конференции

«Каролина Харрикейнз» впервые с 2009 года пробилась в финал Восточной конференции в рамках розыгрыша Кубка Стэнли, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Обновлено в 02:17
Общество

Гидрометцентр рассказал, какая погода будет в Москве 9 мая

По прогнозам синоптиков, 9 мая в Москве ожидаются кратковременные осадки в виде дождей и теплая погода (21–26 градусов выше нуля).
Обновлено в 01:08
Общество

Якутский министр объявил акцию по подключению ветеранов к цифровому ТВ

Участники акции в преддверии праздника Победы должны купить приставку и подключить ветерана к цифровому телевидению, сообщил министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов на личной странице в Instagram.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Основатель LinguaLeo зарезал сестру

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Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

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Футбол

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Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено вчера в 13:31
Наука

Ученый-армянин из США сделал важное открытие в области медицины

Обновлено вчера в 23:24
Политика

Глава Бразилии отменил визит в США на фоне протестов в стране

Президент Бразилии Жаир Болсонару отменил визит в США на фоне протестов в латиноамериканской стране.
Обновлено вчера в 19:45
Здоровье

Мини-поликлиники на колёсах оснастят по новому

Минздрав РФ утвердил новый стандарт оснащения мобильной медицинской бригады.
Обновлено в 01:16
Политика

Слепаков сравнил себя с Зеленским и рассказал о политических амбициях

Комик и шоумен Семен Слепаков сравнил себя с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских

Украинцы "вновь станут братским народом" для русских, когда согласятся стать вассалами России, заявил депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 00:29
Происшествия

Туристка из Китая утонула во время фотосессии в Петербурге

Обновлено вчера в 08:38
Армия и оружие

Челябинский тракторный завод соберет первый противоминный трактор в течение года

Челябинский тракторный завод (ЧТЗ, входит в состав корпорации "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") произведет в текущем году первый бронированный трактор, оснащенный новым противоминным тралом.
Обновлено в 01:32
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