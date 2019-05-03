Экономика
Россия остается лидером по закупкам золотаREGNUM 02 мая в 21:54
Рекордное за шесть лет количество золота — 145,5 т — закупили центральные банки мира в первом квартале 2019 года. Лидером по закупкам осталась Россия, говорится в докладе Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC).
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Эксперт оценил сообщения о лидерстве России по закупкам золота в 2019 году
RT на русскомвчера в 13:36
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