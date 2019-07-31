Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаИзвестия 02:25
31 июля сообщалось, что «Нафтогаз Украины» подал в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге иск о компенсации убытков за потери активов в Крыму. Компания просит суд обязать Россию выплатить $5,2 млрд.
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Футбол
Егор Титов: "Вернуть Карреру? А почему не Романцева?"
Опять же прочитал, что Федун хочет дать Кононову карт-бланш до конца сезона.
Обновлено вчера в 17:10
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Обновлено в 02:15
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено вчера в 17:10
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Космос
Новый метод помог определить одну из крупнейших черных дыр Вселенной
Астрономы определили массу одной из крупнейших сверхмассивных черных дыр во Вселенной.
Обновлено 30 июля в 09:19
Происшествия
Пожар в доме в центре Москвы локализован
Пожарные локализовали возгорание в доме на улице Доброслободской в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Москве.
Обновлено в 01:28
Транспорт
ГИБДД опубликовала карту с дорожными камерами
ГИБДД предупредит водителей, где установлены дорожные камеры фиксации.
Обновлено вчера в 03:40
Хоккей
ХК «Реактор» из Нижнекамска потерпел в Уфе третье поражение подряд
Третий игровой день розыгрыша кубка хоккейного клуба «Салават Юлаев» для «Реактора» из Нижнекамска завершился очередным поражением.
Обновлено вчера в 13:27
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Гаджеты
На смартфонах Huawei появится российская операционная система
На смартфонах Huawei до конца текущего года будет запущена российская операционная система «Аврора».
Обновлено вчера в 16:50
Футбол
Набиуллин рассказал, в каком клубе хотел бы завершить карьеру
Защитник «Сочи» Эльмир Набиуллин рассказал, в какой команде хотел бы завершить карьеру футболиста.
Обновлено вчера в 18:24
Финансы
Банки разработали новые продукты для предпенсионеров
Банки начали привлекать новый сегмент клиентов — предпенсионеров, — специальными условиями обслуживания, чтобы мотивировать их на перевод к ним пенсий, сообщает "Коммерсант".
Обновлено в 02:02
Авто
В России могут создать страховые полисы для беспилотных автомобилей
Российские страховые компании разрабатывают специальные продукты для беспилотных автомобилей.
Обновлено вчера в 20:01
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Общество
Россияне назвали Соловьева и Малахова вызывающими доверие журналистами
Годом ранее в топ наиболее авторитетных для россиян журналистов попали те же фигуры — Соловьев (11,1% доверяющих им респондентов), Андрей Малахов (8,2%) и Владимир Познер (7,2%).
Обновлено в 00:30
Общество
Россиянам продлили «дачную амнистию»
Сегодня стало известно, что Госдума продлила срок «дачной амнистии» до 1-го марта 2021-го года.
Обновлено 29 июля в 07:42
Экономика
Медведев сообщил о создании ТОР «Забайкалье»
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о создании ТОР "Забайкалье", передает ТАСС.
Обновлено в 01:24
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Общество
Галкин раскритиковал россиян за реакцию на бедствия в стране
Шоумен Максим Галкин выступил с критикой общественности за ее реакцию на бедствия в России.
Обновлено вчера в 21:22
Происшествия
Стало известно состояние пострадавших на пороховом заводе в Перми
Двое пострадавших на пороховом заводе в Перми находятся в тяжёлом состоянии.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Во Владивостоке проходят обыски в похоронном бюро «Некрополь»
Следственные действия проходят в МУПВ "Некрополь" во Владивостоке, занимающимся похоронными услугами, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 02:26
Экономика
Класс «заемщиков-маргиналов» появился в России
В стране постепенно формируется новый класс «заемщиков-маргиналов» — клиентов, которым отказывают даже микрофинансовые организации (МФО).
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Москве арестовали подозреваемого в госизмене
Юрий Ещенко арестован по подозрению в государственной измене до 24 сентября.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28