Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаРБК вчера в 18:35
В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести ее «дочек» из-за перехода Крыма России составила $5,2 млрд. С иском о возмещении убытков из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в трибунал в Гааге в октябре 2016 года.
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Футбол
Зидан: «Верю, что Бэйл тренировался, а не играл в гольф»
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
Обновлено вчера в 19:21
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Футбол
Евгений Кафельников: За деньги никогда не продавался и продаваться не буду!
Энквиста видел два месяца назад на Ролан Гаррос.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Порошенко попросил США помочь с уголовными делами на Украине
Бывший президент Украины Петр Порошенко обратился к американским лоббистским компаниям за помощью по уголовным делам, которые возбуждены в его отношении на родине.
Обновлено в 00:28
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за съемки в форме сотрудника ГИБДД
Обновлено вчера в 10:50
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
КНДР 31 июля провела испытательный запуск управляемого реактивного снаряда крупного калибра нового типа, сообщает ЦТАК.
Обновлено вчера в 18:03
Общество
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Космос
Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало
Основная миссия «Вояджеров», изучение дальних планет Солнечной системы, давно завершена.
Обновлено вчера в 21:10
Общество
Сбежавшая жена шейха Дубая надеется на защиту британского правосудия
Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
Обновлено вчера в 11:00
Технологии
Project Syndicate: Рост благосостояния граждан ЕС и США зависит от ИИ
Широкое внедрение технологий ИИ позволило бы США и ЕС существенно увеличить уровень благосостояния своих граждан, заявили экономист Кристофер Писсаридеси сотрудник международной консалтинговой компании McKinsey & СомрапуЖак Буген в статье для издания Project Syndicate.
Обновлено в 01:19
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Разведка США получила информацию о смерти Хамзы бен Ладена — сына бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, Следственному комитету и МВД проверить, есть ли связь между лесными пожарами в Сибири и незаконной вырубкой лесов.
Обновлено в 01:05
Шоу-бизнес
Ксения Бородина высказала жалобы на погоду в Москве
Обновлено в 00:02
Экономика
Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ
Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
Обновлено 30 июля в 11:15
Авто
Двигатели Volkswagen 1.5 TSI имеют дефект
Обновлено вчера в 15:58
Политика
Скабеева высмеяла заявление сторонника Зеленского о Ростове-на-Дону
Телеведущая Ольга Скабеева в эфире телепередачи «60 минут» высмеяла предложение будущего депутата Верховной рады Украины от партии «Слуга народа» Жана Беленюка отнять Ростов-на-Дону.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата
Министерство культуры Украины подтвердило ликвидацию неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено вчера в 08:12
Общество
РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири
Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.
Обновлено в 00:37
Здоровье
В Приморье введен режим ЧС из-за африканской чумы
Обновлено в 00:05
Футбол
«Црвена Звезда» вышла в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
Первый матч, который прошел неделю назад в Белграде, завершился победой Црвены Звезды со счетом 2:0.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Комитет сената США проголосовал за санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам одобрил введение санкций против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 12:42
Политика
Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения
Обновлено вчера в 05:01
Шоу-бизнес
Астролог рассказала, когда Ани Лорак наконец-то повезет с мужчиной
Обновлено вчера в 17:43
Гаджеты
Xiaomi выпустила самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi представила новый игровой смартфон Black Shark 2 Pro, который стал самым мощным в мире, сообщает GizChina.
Обновлено вчера в 20:51
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
США ввели санкции против министра иностранных дел Ирана
Власти США ввели санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 16:26
Наука
Созданы контактные линзы с управляемым фокусным расстоянием
Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
Обновлено 29 июля в 11:52