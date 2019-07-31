Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаРБК вчера в 18:35

В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести ее «дочек» из-за перехода Крыма России составила $5,2 млрд. С иском о возмещении убытков из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в трибунал в Гааге в октябре 2016 года.
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Россия не будет платить миллиарды «Нафтогазу» из-за Крыма

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 01:26, Ашберн
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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что не полетевший с командой на Audi Cup хавбек Гарет Бэйл якобы играл в гольф во время матча "сливочных" с "Тоттенхэмом".
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Политика

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Общество

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

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В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

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Общество

Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине

На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
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Как далеко улетели «Вояджеры» и что с ними стало

Основная миссия «Вояджеров», изучение дальних планет Солнечной системы, давно завершена.
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Принцесса Хайя бинт аль-Хуссейн, покинувшая несколько месяцев назад своего мужа, шейха Дубая, попросила суд Лондона предоставить государственную защиту ей и ее детям.
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Технологии

Project Syndicate: Рост благосостояния граждан ЕС и США зависит от ИИ

Широкое внедрение технологий ИИ позволило бы США и ЕС существенно увеличить уровень благосостояния своих граждан, заявили экономист Кристофер Писсаридеси сотрудник международной консалтинговой компании McKinsey & СомрапуЖак Буген в статье для издания Project Syndicate.
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Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена

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Политика

Медведев решил проверить версию об умышленных поджогах лесов в Сибири

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Экономика

Правила расчета прожиточного минимума пенсионеров утвердили в РФ

Правительство России утвердило единые правила расчета регионального прожиточного минимума пенсионеров, сообщает во вторник РИА Новости.
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Политика

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Минкультуры Украины подтвердило ликвидацию УПЦ Киевского патриархата

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РБК указал на подозрительную активность в сети из-за пожаров в Сибири

Активность блогеров выглядит не совсем естественной, пишет РБК. Агентство обратило на кампанию #CпаситеСибирь, запущенную в соцсетях.
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Американские и китайские ученые разработали роботизированные глазные линзы.
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