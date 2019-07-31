Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаРБК вчера в 18:35
В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести его «дочек» из-за перехода Крыма в состав России составила $5,2 млрд. С иском о возмещении убытков из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в трибунал в Гааге в октябре 2016 года.
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Происшествия
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море
Группа туристов из Петербурга пропала в Белом море на территории Карелии, люди должны были вернуться на материк 29 июля, но до сих пор так и не вышли на связь, сообщило карельское ГУ МЧС.
Обновлено в 04:54
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян и попала под шквал критики
После публикации записи телеведущая попала под шквал критики со стороны подписчиков.
Обновлено в 04:34
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Обновлено вчера в 22:00
Политика
МЧС напомнило США о предложениях России о помощи в тушении пожаров
По данным спасателей, Россия предлагала Соединенным Штатам помощь в 2000, 2005, 2011, 2015, 2016 и 2018 годах с тушением пожаров и ликвидацией последствий.
Обновлено в 04:31
Политика
Ляшко и Кличко объединились против «зеленой чумы»
Обновлено в 05:29
Общество
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Индексация пенсий для работающих пенсионеров С 1 августа в России впервые с 2016 года проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров.
Обновлено 29 июля в 17:02
Армия и оружие
Минобороны РФ запустило на сайте раздел «Миссия в Сирии»
Министерство обороны России на своем сайте запустило специальный интерактивный раздел под названием "Миссия в Сирии: восстановление мира".
Обновлено в 04:45
Футбол
Исторический трансфер «Зенита»: петербуржцы купят игрока «Барселоны»
Петербургский "Зенит" решился на трансфер, который может стать историческим и вторым по статусу после покупки Халка.
Обновлено вчера в 03:46
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Политика
Порошенко назвал работу своей мечты через 10 лет
Экс-президент Украины Петр Порошенко выразил желание стать депутатом Европарламента.
Обновлено в 03:58
Религия
Нона Гришаева предлагает тушить пожары в Сибири чтением молитв
Отечественная актриса Нона Гришаева убеждена, что справиться с лесными пожарами в Сибири поможет лишь чтение молитв.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия
Healthy Food сообщила первые итоги проверки еды из автоматов
Основатель сети Healthy food, специализирующейся на продажах продуктов здорового питания в кафе и вендинговых автоматах, Дмитрий Пронин на своей странице в Facebook сообщил, что независимая лаборатория не обнаружила сальмонеллу в сырье и продукции сети, расследование Роспотребнадзора при этом продолжается.
Обновлено в 04:41
Футбол
«Спартак» заявил об отсутствии обращений о переносе матча с «Динамо»
Пресс-служба московского «Спартака» заявила РБК, что в клуб не поступали официальные документы о переносе матча четвертого тура чемпионата России с «Динамо» ни от РПЛ, ни от МВД.
Обновлено вчера в 05:58
Финансы
Российские банки открыли охоту на предпенсионеров
Российские банки начали борьбу за новый сегмент клиентов — предпенсионеров.
Обновлено в 05:04
Политика
Медведев попросил СК проверить версию поджога лесов в Сибири
Рассматривается возможность сокрытия следов незаконной заготовки древесины Премьер-министр Дмитрий Медведев попросил правоохранительные органы проверить версию поджога лесов в Сибири, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:36
Космос
В созвездии Гидры обнаружили потенциально живую планету
Обновлено в 02:03
Армия и оружие
На Балтике стартовали учения ВМФ России «Океанский щит — 2019»
Привлечено 49 кораблей и боевых катеров, 20 судов обеспечения, 58 летательных аппаратов, 10 634 человека личного состава Вооружённых сил РФ, проинформировали в Минобороны.
Обновлено в 04:20
Общество
Везунчики августа: 5 знаков Зодиака, которых ждет удача
В августе звезды улучшат память представителей этого знака Зодиака и помогут обрести внутреннюю гармонию.
Обновлено вчера в 22:07
Экономика
Mitsubishi отказалась инвестировать в «Арктик СПГ – 2»
Обновлено в 03:01
Здоровье
В Башкирии два человека умерли от мышиной лихорадки
С начала года медики зафиксировали 190 случаев заражения.В Башкирии два человека скончались от мышиной лихорадки.
Обновлено в 01:54
Кино
Как сложилась судьба актеров «Форсажа» с момента выхода первой части
1, 4, 5, 6, 7 части "Форсаж" стал для Джорданы почти единственным кинопристанищем – в отличие от других исполнителей.
Обновлено в 02:17
Политика
США ввели санкции против главы МИД Ирана
В противном случае США грозят продолжать политику усиления санкций против Ирана.
Обновлено вчера в 16:33
Баскетбол
Форвард «Голден Стэйт» может перейти в «Химки»
Обновлено в 04:25
Происшествия
Арестован второй подозреваемый в подготовке теракта в Татарстане
Вахитовский районный суд Казани заключил под стражу второго подозреваемого в подготовке теракта в Татарстане, сообщил РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 05:07
Здоровье
Россияне признались в нехватке денег на лечение рака
Наиболее распространенными видами рака, по мнению респондентов, являются онкологии груди, желудка и легких, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 03:45
Общество
В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами
Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами.
Обновлено в 05:29
Транспорт
Челябинск возглавил рейтинг городов с самыми плохими дорогами
«По данным федерального социологического опроса, проведённого в июле 2019 года, самые плохие дороги в: Челябинске, Махачкале и Омске», — отмечают авторы рейтинга.
Обновлено в 04:42
Армия и оружие
Минобороны опробовало военный интернет
Российское Минобороны провело тестирование военного интернета, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 21:32