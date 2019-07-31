Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаРБК вчера в 18:35
В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести его «дочек» из-за перехода Крыма в состав России составила $5,2 млрд. С иском о возмещении убытков из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в трибунал в Гааге в октябре 2016 года.
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Гаджеты
В России запретят продавать смартфоны с «неудаляемыми» приложениями
В России могут запретить продажу гаджетов с предустановленными приложениями, которые пользователь не может удалить сам.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Общество
В Гидрометцентре рассказали об аномально холодном августе
Ушедший июль разочаровал жителей центральных регионов, став одним из самых холодных летних месяцев за последние годы.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено вчера в 17:01
Наука
Графен помог стабилизировать двумерные материалы
Ученые из России и Японии нашли способ стабилизации двумерных материалов на основе оксида меди (II), используя графен.
Обновлено в 03:30
Политика
Сенатор США заявила об ошибочности санкций против главы МИД Ирана
Старший демократ юридического комитета Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн дала комментарий в связи с решением США о введении санкций в отношении главы иранского МИДа Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Златоуст оказался на дне рейтинга городов по качеству услуг ЖКХ
Последние места заняли города Ростовской области – Шахты и Каменск-Шахтинский. Челябинский Златоуст оказался на 194 месте.
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Школьная задача по математике расколола соцсети на два лагеря
Пользователи Twitter раскололись на два лагеря из-за школьной задачи по математике, опубликованной в аккаунте pjmdoll.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море
Группа туристов из 10 человек пропала в Белом море, передает "Интерфакс". Отмечается, что последний раз туристов видели 24 июля.
Обновлено в 03:33
Политика
В МЧС назвали причину распространения пожаров в Сибири
Замначальника центра «Антистихия» МЧС России Сергей Абанин объяснил, что стало причиной распространения пожаров в Сибири на большой площади.
Обновлено в 02:15
Здоровье
Врачи рассказали об опасности летнего похолодания
Ранее специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что прошедший вторник стал самым холодным днём с начала июля.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
80-летняя пенсионерка, ранее работавшая забойщицей скота, была задержана после того, как полиция нашла части тела мужчины, снимавшего у нее жилье.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Японская Mitsubishi решила не инвестировать в «Арктик СПГ 2»
Японская корпорация Mitsubishi решила не инвестировать в проект по строительству завода по сжижению природного газа «Арктик СПГ 2». Об этом на пресс-конференции сказал финансовый директор компании Казуюки Масу, сообщает Reuters.
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Российские ПЗРК научатся обращаться с дополненной реальностью
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Против Порошенко возбудили новое дело о хищениях в армии
Государственное бюро расследований Украины возбудило новое дело против Петра Порошенко, заявил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 03:57
Культура
Мультсериал «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз
Эпизод мультсериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс каша» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Как московские СМИ «засветили» список мэрии на выборах в Мосгордуму
Официально власти отрицают наличие списка лиц, участие которых в выборах поддержано мэрией и сопровождается с применением административного ресурса.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Киев и Донбасс договорились о восстановлении моста в Станице Луганской
По словам Грызлова, представители Украины и Донбассом согласовали восстановление моста в Станице Луганской, они обсудили, как ведется подготовка к восстановительным работам на сооружении.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Трамп позвонил Путину и предложил помощь в тушении лесных пожаров
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
На станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» пассажир упал на рельсы
В четверг утром из-за падения пассажира на рельсы на станции "Бульвар Дмитрия Донского" произошел сбой в движении поездов на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена, передает "Интерфакс".
Обновлено в 01:35
Общество
Финляндия ужесточит требования к документам на визу для россиян
Финляндия с 1 сентября ужесточит требования к документам при подаче заявлений на шенгенскую визу для россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:07
Происшествия
Задержанный по делу о массовых беспорядках в Москве не признает вину
Задержанный ранее первый фигурант дела о беспорядках в Москве 27 июля Кирилл Жуков не признает свою вину.
Обновлено в 02:54
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
"Официальные лица, ученые и инженеры испытывали гордость и волнение в связи с разработкой и первым испытательным запуском управляемого реактивного снаряда нового типа, который будет играть главную роль в наземных военных операциях", — говорится в сообщении агентства.
Обновлено вчера в 18:03
Политика
Директором пресс-службы правительства РФ назначена Екатерина Осадчая
Новым директором департамента пресс-службы и информации правительства РФ назначена Екатерина Осадчая.
Обновлено в 03:52
Происшествия
В Приморье назвали причину гибели девочки в карете скорой помощи
Причиной гибели девочки, которая умерла в машине скорой помощи в Приморье, по предварительным данным, стала бактериально-вирусная инфекция, сообщил РИА Новости представитель краевого департамента здравоохранения.
Обновлено вчера в 22:52
Армия и оружие
На сайте Минобороны появился интерактивный раздел «Миссия в Сирии»
На официальном сайте Минобороны России открыт специальный интерактивный раздел «Миссия в Сирии».
Обновлено в 03:16
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Происшествия
В Перми возбудили дело после взрыва на пороховом заводе
Обновлено вчера в 14:20