Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаРБК 18:35
В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести ее «дочек» из-за перехода Крыма России составила $5,2 млрд. С иском о возмещении убытков из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в трибунал в Гааге в октябре 2016 года.
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Россия оспорит требование «Нафтогаза» по выплате $5,2 млрд за активы в Крыму
Rambler News Service13:26
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