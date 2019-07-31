Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаРБК вчера в 18:35
В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести ее «дочек» из-за перехода Крыма России составила $5,2 млрд. С иском о возмещении убытков из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в трибунал в Гааге в октябре 2016 года.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель ВМС США
Обновлено вчера в 15:12
Футбол
Почему чемпион мира Шюррле перешел в «Спартак» на правах аренды
Московский "Спартак" объявил об аренде немецкого полузащитника Андре Шюррле.
Обновлено вчера в 13:44
Армия и оружие
Самолеты Минобороны прибыли в Красноярск для тушения лесных пожаров
Экипажи самолетов Ил-76 Минобороны РФ прилетели в Красноярск для тушения лесных пожаров, технику уже начали готовить к предстоящим вылетам, сообщили в ведомстве.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
В России утвердили правила расчета прожиточного минимума пенсионеров
По словам премьер-министра, новый подход позволит защитить россиян от необоснованного снижения величины прожиточного минимума, а также позволит повысить средний уровень социальной поддержки пенсионеров.
Обновлено 30 июля в 12:43
Происшествия
Расчленившая соседа пенсионерка из Хабаровска убила еще двух человек
Ранее сообщалось, что пожилая женщина, которая убила и расчленила своего 52-летнего квартиранта в Хабаровском крае, при задержании раскидала пятерых полицейских.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Пенсии работающих пенсионеров вырастут с 1 августа
Размер страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров будет скорректирован с 1 августа в беззаявительном порядке.
Обновлено вчера в 17:10
Происшествия
Два человека погибли в аварии с автобусом в Иркутске
Два человека погибли в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Иркутске.
Обновлено вчера в 23:05
Политика
В Малайзии призвали перестать голословно обвинять Россию по делу MH17
Глава МИД Малайзии Сайфуддин Абдулла в беседе с газетой «Известия» призвал мировое сообщество провести открытое расследование катастрофы Boeing в Донбассе и отказаться от голословных обвинений в адрес России.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Стало известно о смерти сына Усамы бен Ладена
Обновлено вчера в 14:31
Общество
Импорт китайских фруктов в Россию запретили
Россельхознадзор официально распорядился приостановить ввоз в Россию китайских фруктов с 10 августа.
Обновлено вчера в 06:50
Гаджеты
Компания Xiaomi представила самый мощный смартфон в мире
Обновлено вчера в 22:39
Армия и оружие
Минобороны протестировало «военный интернет»
В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета».
Обновлено вчера в 15:00
Культура
Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:33
Финансы
Ставка по ипотеке в России снижается
Центробанк на своём официальной сайте заявил о снижении средней ставки по ипотеке в России до значения в 10,28% годовых.
Обновлено 30 июля в 19:45
Финансы
Украинская гривна рекордно подорожала
Украинская гривна рекордно укрепилась к доллару. По данным Нацбанка страны, во вторник, 30 июля, 1 доллар стоит 25,25 гривны.
Обновлено 30 июля в 23:44
Политика
Медведев проведет совещания в Чите и Сахалине
На следующий день в Сахалинской области Медведев проведет совещание по вопросам развития центров экономического роста на Дальнем Востоке, осмотрит социальные и инфраструктурные учреждения и объекты региона.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Комитет сената США поддержал санкции против «Северного потока – 2»
Комитет американского сената по международным делам проголосовал за санкции против проекта газопровода «Северный поток – 2». Об этом в среду, 31 июля, сообщило агентство Reuters.
Обновлено вчера в 12:14
Происшествия
Число подтопленных населенных пунктов в Приамурье увеличилось до 30
В Приамурье развернули семь пунктов временного размещения, в которых сейчас находится 549 человек, в том числе 236 детей.
Обновлено 30 июля в 23:36
Политика
Жириновский назвал причину лесных пожаров в Сибири
По словам политика, в России не хватает сотрудников лесной охраны Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что причиной природных пожаров в Сибири могло стать сокращение штата лесной охраны.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Актера «Современника» наказали за ношение униформы ГИБДД
Обновлено вчера в 13:58
Политика
Зеленский предложил мэру Смелы погасить долги города своим автомобилем
Президент Украины Владимир Зеленский на совещании в Черкасской области по вопросам отопления предложил и.о. мэра города Смела Виктору Федоренко продать свой автомобиль и погасить долги города за ЖКХ.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Космос
В музее космонавтики состоится акция «Первый чувашский космонавт»
В рамках празднования 57-й годовщины первого космического полета Андрияна Григорьевича Николаева в Шоршелском музее космонавтики состоится открытие выставки "Звездные братья", запланированы тематические экскурсии "Первый чувашский космонавт", месячник показа документальных фильмов о чувашском Соколе, месячник активности школьной клубной любительской радиостанции "Восток-3".
Обновлено вчера в 11:37
Политика
Трамп пообещал разобраться с «отравлением» Навального
Журналист телеканала спросил Трампа, знает ли тот об «отправлении» российского оппозиционера.
Обновлено 30 июля в 20:02
Музыка
Клавишник Rammstein назвал Горбачева героем
Клавишник группы Rammstein Кристиан Флаке Лоренц рассказал «Известиям» о встрече с Михаилом Горбачевым.
Обновлено вчера в 21:41
Политика
Нацгвардия начала патрулировать улицы на Украине
В украинском МВД проинформировал о том, что военные Нацгвардии страны будут заниматься патрулированием улиц с 1 августа.
Обновлено вчера в 22:13
Финансы
ФРС США понизила базовую процентную ставку
Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, впервые с 2008 года понизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено вчера в 16:22
Политика
Захарова прокомментировала заявления МИД Франции о митинге в Москве
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала реакцию МИД Франции на несанкционированный митинг, прошедший 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 08:22
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено вчера в 04:39
Армия и оружие
В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа
Обновлено вчера в 18:03