Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за КрымаРБК вчера в 18:35

В среду, 31 июля, стало известно, что сумма потерь «Нафтогаза» и шести ее «дочек» из-за перехода Крыма России составила $5,2 млрд. С иском о возмещении убытков из-за потери крымских активов «Нафтогаз» обратился в трибунал в Гааге в октябре 2016 года.
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Россия не будет платить миллиарды «Нафтогазу» из-за Крыма

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Россия оспорит представленную «Нафтогазом» оценку размера убытков в Крыму

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«Нафтогаз» оценил сумму ущерба от потери активов компании в Крыму в $5,2 млрд

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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Компания Xiaomi представила самый мощный смартфон в мире

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В Министерстве обороны испытали работу «военного интернета».
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Серия «Маши и Медведя» набрала более 4 млрд просмотров на YouTube

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На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
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В Северной Корее заявили об испытании реактивного снаряда нового типа

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