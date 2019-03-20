Политика

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых странИнтерфакс 03:47

Первое место в рейтинге Финляндия занимает второй год подряд.
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с чего всё началось
Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report 2018 (*pdf
), cогласно которому самой счастливой страной стала Финляндия.
РБК00:14

Подробнее о событии

Названы самые счастливые страны мира

ТАСС02:39

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

RT на русском03:17

Финляндия вновь возглавила список самых счастливых стран мира

Интерфакс03:48

Названы самые счастливые страны

РИА Новости04:23

Определена самая счастливая страна

Lenta.ru01:50

Финляндия возглавила рейтинг самых счастливых стран мира

РБК00:14

Определены самые счастливые страны мира. Украина в числе аутсайдеров

URA.Ru01:38
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Спорт

Фигуристы Тарасова и Морозов побили мировой рекорд на чемпионате мира

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Единоборства

WBA назначила торги на бой Александра Усика и Дениса Лебедева

Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

Главаря «тамбовской» ОПГ Барсукова приговорили к 24 годам колонии

Куйбышевский районный суд Петербурга признал виновным бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) в создании организованного преступного сообщества ("тамбовской" ОПГ) и по совокупности ранее полученных наказаний приговорил его к 24 годам колонии строгого режима, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено в 09:47
Армия и оружие

В США провели испытания одноразового грузового беспилотника

В США разработчики из стартапа Logistics Gliders провели испытания одноразового грузового беспилотника. Об этом сообщает Aviation Week.
Обновлено в 04:20
Общество

В Москве признали памятником архитектуры дом с масками Гермеса

Дом с масками Гермеса на улице Кузнецкий Мост в Москве признали памятником архитектуры, сообщает 20 марта официальный портал мэра и правительства столицы.
Обновлено в 09:56
Экономика

Минтруд внес законопроект о пособиях семьям с низким доходом

Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.
Обновлено в 05:15
Политика

МИД России сделал представление послу Чехии

Отмечается, что главе чешской дипломатической миссии было сделано представление в связи с активно нагнетаемой в его стране «нездоровой атмосферой» вокруг данного сюжета.
Обновлено в 10:18
Политика

Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Апелляционная палата Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов (МОМУТ) приговорила к пожизненному заключению экс-президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Радована Караджича.
Обновлено в 10:01
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Происшествия

В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников

В австрийских Альпах снежная лавина накрыла группу горнолыжников, которые катались на трассе.
Обновлено в 07:16
Политика

Порошенко ввел дополнительные санкции против России

Украинский лидер Петр Порошенко ввел новые санкции против некоторых россиян, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:33
Музыка

Шнуров объявил о прощальном туре «Ленинграда»

Как следует из афиши, тур «Ленинграда» стартует 4 июня в Калининграде. В Москве Шнуров выступит 14 июня.
Обновлено в 06:08
Политика

Президент Казахстана предложил переименовать столицу в Нурсултан

Обновлено в 02:34
Политика

Ляшко сорвал заседание кабмина Украины

Лидер "Радикальной партии" Украины и кандидат на пост президента страны Олег Ляшко сорвал заседание кабмина, требуя не продлевать контракт с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
Обновлено в 06:59
Экономика

Forbes назвал самые надежные банки России

Издание Forbes Russia представило рейтинг надежности российских банков, изучив 100 крупнейших кредитных организаций.
Обновлено в 09:56
Футбол

Каррера провёл переговоры с «Зенитом»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера провел переговоры с представителями петербургского «Зенита».
Обновлено в 06:31
Общество

Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Общество

Медведев поручил подготовить переезд министерств в «Москва-Сити»

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил министерству экономического развития, министерству финансов и АО "ДОМ.РФ" до 15 апреля подготовить предложения по вовлечению зданий в коммерческий оборот для полного возмещения затрат на создание нового правительственного комплекса.
Обновлено в 04:49
Хоккей

Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме

Американский президент Дональд Трамп пригласил капитана хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" и его игроков, которые впервые в истории КХЛ в 2018 году выиграли Кубок Стэнли, на встречу в Белый дом.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Франция предъявила Керимову новые обвинения

Как сообщает ТАСС, в минувший вторник сенатора вызвали к судебному следователю в Ницце, где Керимову было предъявлено обвинение в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами.
Обновлено в 09:06
Здоровье

На Кубани врачи провели уникальную операцию и сохранили пациенту почку

Обновлено в 04:22
Спорт

Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира

За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Шоу-бизнес

В Москве госпитализировали Елену Беркову

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова доставлена в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 21:26
Политика

Путин предложил британским бизнесменам поучаствовать в нацпроектах

Президент Владимир Путин принял в Кремле нескольких представителей британского бизнеса, работающих в России.
Обновлено в 08:33
Политика

В состав НАТО может войти Бразилия

Президент США Дональд Трамп допускает, что Бразилия может стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Крупная коммунальная авария в Воронеже оставила два района без воды

Обновлено в 07:06
Экономика

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,49 млрд евро

Еврокомиссия оштрафовала компанию Google на 1,49 миллиарда евро за нарушения правил конкуренции при составлении рекламных контрактов.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Охранник ульяновской школы показывал половые органы 10-летней ученице

В Ульяновске судимого за торговлю наркотиками 54-летнего охранника школы заподозрили в том, что он заманил к себе домой ученицу и, как уточняет региональное управление СКР, совершил с ней насильственные действия сексуального характера.
Обновлено в 07:14
Футбол

Хёнесс: «Бавария» вложит в трансферы больше, чем когда-либо в истории

«Бавария» сделает самые крупные инвестиции в трансферы за всю историю.
Обновлено в 10:45
Спорт

Чеченский мальчик установил мировой рекорд по отжиманию на брусьях

В Чечне представители Книги рекордов России зафиксировали, как шестилетний Рахим Куриев установил еще один мировой рекорд: мальчик отжался на брусьях 330 раз.
Обновлено в 08:55
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