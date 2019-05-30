Россия отказала Ирану в продаже С-400News.ru вчера в 15:00

с чего всё началось

Я не располагаю такой информацией. … Надо очень осторожно относиться к информации.

Москва приняла решение ответить отказом на запрос Тегерана о продаже ему усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом утверждает Bloomberg, ссылаясь на собственные осведомлённые источники в правящих кругах России и Ирана.

Политика Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17 Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным", заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.

Общество В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.

Происшествия Noize MC пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии после фестиваля в Лужниках В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».

Политика Россия расширила черный список представителей Евросоюза Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.

Космос Роскосмос и РАН представят к осени доклад по исследованиям Венеры и Марса Доклад по исследованиям Луны, Венеры и Марса будет подготовлен Роскосмосом и Российской академией наук (РАН) к осени 2019 года.

Политика В России могут полностью запретить тонировку автомобилей Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.

Хоккей НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.

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Политика Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.

Общество В Кузбассе чиновник выпил воду с червями Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.

Музыка Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети» Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».

Происшествия Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.

Экономика Bloomberg: биткоин признан бесполезным На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости.

Шоу-бизнес Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.

Политика Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.

Футбол Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.

Общество Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.

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Политика Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

Армия и оружие Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57 Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.