Политика
Россия отказала Ирану в продаже С-400News.ru вчера в 15:00
Москва приняла решение ответить отказом на запрос Тегерана о продаже ему усовершенствованных зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом утверждает Bloomberg, ссылаясь на собственные осведомлённые источники в правящих кругах России и Ирана.
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Я не располагаю такой информацией. … Надо очень осторожно относиться к информации.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRambler News Service 05:38
с чего всё началось
Российские власти отказались продавать Ирану зенитные ракетные комплексы С-400 из-за опасений, что это может усилить напряженность на Ближнем Востоке, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.Ведомостивчера в 14:50
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Гаджеты
Стартовали продажи флагманского смартфона Sony Xperia 1
Обновлено в 01:34
Политика
Премьер Малайзии не верит итогам расследования катастрофы MH17
Европейское расследование авиакатастрофы Boeing 777 рейса MH-17 компании Malaysian Airlines над Донбассом является "излишне политизированным", заявил в ходе пресс-конференции в Токио премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад, передает ФАН.
Обновлено в 06:16
Общество
В Счетной палате назвали лимит ежедневных трат российского пенсионера
Орлова сообщила, что меры по повышению пенсионного возраста «немного нивелируют ситуацию», но не решают проблем уровня жизни пенсионеров до конца.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Noize MC пожаловался в прокуратуру на сотрудников Росгвардии после фестиваля в Лужниках
В Росгвардии заявили, что действия их сотрудников во время конфликта на фестивале были «адекватны ситуации».
Обновлено в 11:39
Политика
Россия расширила черный список представителей Евросоюза
Москва расширила список представителей стран и институтов ЕС, которым запрещен въезд в Россию, сообщается на сайте МИД.
Обновлено в 09:01
Космос
Роскосмос и РАН представят к осени доклад по исследованиям Венеры и Марса
Доклад по исследованиям Луны, Венеры и Марса будет подготовлен Роскосмосом и Российской академией наук (РАН) к осени 2019 года.
Обновлено в 06:26
Политика
В России могут полностью запретить тонировку автомобилей
Депутаты— члены рабочей группы при комитете Госдумы по госстроительству и законодательству при участии МВД в ближайшее время могут обсудить введение полного запрета тонировки частных автомобилей.
Обновлено в 02:20
Хоккей
НХЛ закрыла расследование по скандальному видео с Кузнецовым
Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что лига закрыла расследование по скандальному видео с участием форварда "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России по хоккею Евгения Кузнецова.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Наблюдательный полет: Канадский военный самолет засекли над Москвой
В ходе пятичасового полета самолет пролетел над территорией Мурманской области, в том числе в районе Североморска, где расположена главная база Северного флота, над Карелией вдоль границы с Финляндией, над Ленинградской, Новгородской, Тверской и Московской областями.
Обновлено в 10:43
Политика
Косово предупредило ЕС об объединении с Албанией в случае непризнания
Косово может провести референдум об объединении с Албанией, если Евросоюз не признает республику.
Обновлено в 11:14
Общество
В Кузбассе чиновник выпил воду с червями
Жители поселка Карагайлинский пришли пожаловаться чиновникам на червей в водопроводе.
Обновлено в 11:54
Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Экономика
НТВ раскрыл детали нового дела против Ходорковского
Обновлено в 07:54
Происшествия
Адвокат Мамаева пожаловался Москальковой на приговор футболисту
Адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов обратился к уполномоченному в России по правам человека Татьяне Москальковой, об этом он рассказал РБК.
Обновлено в 12:43
Экономика
Bloomberg: биткоин признан бесполезным
На фоне роста биткоина, мало кто говорит о проблеме крупнейшей в мире криптовалюты: ее мало кто использует, и в основном биткоин используют для спекулятивных операций, пишет агентство Bloomberg.
Обновлено в 10:18
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 лишится кнопок
Если верить источнику, в Galaxy Note 10 не будет 3,5-мм разъёма для наушников и аппаратных клавиш, вроде кнопки включения, Bixby и кнопок громкости.
Обновлено в 12:39
Шоу-бизнес
Тимур Бекмамбетов обратился к врачам из-за тяжелого заболевания
Пока не сообщается, какой диагноз был поставлен Бекмамбетову. Но известно, что речь идет о тяжелом заболевании.
Обновлено в 06:00
Политика
Подсчитаны экономические потери Донбасса из-за войны
Экономисты Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) Юлия Блущ и Марика Валенте впервые подсчитали экономические потери Донбасса за время боевых действий на востоке Украины.
Обновлено в 12:26
Футбол
Дзюба поблагодарил футболистов за признание лучшим игроком РПЛ
Форвард петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поделился эмоциями после признания его лучшим игроком прошедшего чемпионата России.
Обновлено в 12:49
Общество
Кириенко допустил увеличение объема президентских грантов для НКО
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко допустил, что объем финансирования грантов президента РФ для некоммерческих организаций в будущем может возрасти.
Обновлено в 11:00
Политика
Киевский вуз счел образование на украинском невозможным
Почетный президент Киевской школы экономики (КШЭ) Тимофей Милованов заявил, что вуз не будет использовать только украинский язык, как того требует закон.
Обновлено в 12:20
Общество
Экс-директор потребовал с «Уральских пельменей» 70 миллионов рублей
Бывший директор шоу "Уральские пельмени" Сергей Нетиевский подал иск в Арбитражный суд Москвы на взыскание не возвращенных участниками шоу займов на сумму почти в 70 миллионов рублей, сообщила журналистам пресс-секретарь продюсера Ольга Куликова.
Обновлено в 11:48
Спорт
Плющенко назвал Загитову «королевой льда»
«С королевой льда Алиной», – подписал снимок Плющенко. Фото доступно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Обновлено в 12:23
Политика
ВЦИОМ заявил о росте рейтинга одобрения работы Путина
Уровень одобрения работы президента России Владимира Путина с января по май 2019 года вырос почти на 3% — до 64,5%. Об этом свидетельствуют данные опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на официальном сайте организации.
Обновлено в 09:26
Политика
Путин присвоил российским аэропортам имена исторических личностей
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении российским аэропортам имен людей, «имеющих особые заслуги перед отечеством».
Обновлено в 05:36
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
Летчик-испытатель назвал преимущества Су-57
Летчик-испытатель Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ) имени Ю. А. Гагарина Сергей Китаев рассказал о преимуществах российского истребителя Су-57.
Обновлено в 01:41
Политика
Зеленский назначил новый состав СНБО
В новый состав СНБО входят: первый заместитель председателя Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Баканов; глава АП Богдан; секретарь СНБО Данилюк; министр финансов Маркарова; замглавы АП Пристайко и Рябошапка; начальник Генштаба Хомчак.
Обновлено в 08:40