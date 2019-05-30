Россия опровергла сообщения СМИ об отказе поставлять С-400 ИрануВести.Финанс 04:42

с чего всё началось

Я не располагаю такой информацией. … Надо очень осторожно относиться к информации.

Агентство Bloomberg сообщило накануне со ссылкой на российские источники, что Россия отказалась заключать контракт с Ираном на поставку С-400. "Россия отклонила иранский запрос на покупку С-400, решив, что продажа этих систем приведет к росту напряженности на Ближнем Востоке", - сообщило Bloomberg.

Политика Россия расширила санкционный список представителей Евросоюза Министерство иностранных дел РФ решило расширить черных список представителей Евросоюза, которым запрещен въезд в Россию.

Финансы Евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая Доллар США и евро уверенно растут на Московской бирже в пятницу днем, курс евро поднялся выше 73 рублей впервые с 14 мая.

Политика На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти Госбюро расследований Украины возбудило еще одно дело против Петра Порошенко, сообщил бывший заместитель главы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

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Транспорт В Москве инспекторы-роллеры начали проверять платные парковки Инспекторы ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" начали проверять платную парковку на роликовых коньках, данный проект реализовывается в целях повышения качества администрирования, сообщили в пресс-службе "АМПП".

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Культура Венгрия анонсировала культурную экспансию в Закарпатье Чиновник назвал эту программу венгерской культурной экспансией и подчеркнул, что если она заработает, то ее распространят и на другие венгерские общины за рубежом.