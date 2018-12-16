Политика
Немецкая газета Frankfurter Allgemeine напомнила о словах экс-президента США Барака Обамы, который в 2014 году назвал Россию «региональной державой». Журналисты издания отметили, что Москве за четыре года удалось опровергнуть это мнение.
News.ruвчера в 23:36
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Немецкие СМИ: России удалось опровергнуть слова Обамы о «региональной державе»
Комсомольская правда03:02
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Политика
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Как сообщает CNN, к отставке экстравагантного министра могла привести серия недавних скандалов, связанных с использованием Зинке в личных целях своего высокого поста, о чем стало известно СМИ, а вскоре и Трампу.
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Армия и оружие
Израиль нашел четвертый тоннель «Хезболлах» в районе ливанской границы
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Обновлено в 03:47
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Коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) нанесла авиаудар по мечети в городе Хаджин на востоке Сирии.
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