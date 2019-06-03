Россия опровергла отзыв военных специалистов из ВенесуэлыИзвестия 03:04

с чего всё началось

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны. Ранее журналисты сообщили, что Москва якобы сократила число сотрудников в данной стране с 1 тыс. до нескольких десятков.

Здоровье Почти 60% регионов провалили указ Путина по зарплатам медперсонала Указ президента России, о ненадлежащем выполнении которого сообщила Счетная палата, предусматривает повышение средней зарплаты для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней заработной платы в соответствующем регионе к 2018 году.

Происшествия ДПС остановила выстрелами угнанную ребенком «Ниву» в Томске Инспектор ДПС в Томске применил табельное оружие для остановки угнанного ребенком автомобиля «Нива», который нарушал ПДД, уходя от погони.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Происшествия Бывшего спецназовца убили в драке в Подмосковье В подмосковном поселке Путилково под Красногорском ножом в сердце убит 24-летний ветеран спецназа ГРУ Никита Белянкин.

Политика Украинские силовики соберутся на совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос проведет совещание из-за ролика, размещенного на YouTube.

Экономика Стоимость акций «Газпрома» побила 10-летний рекорд В ходе торгов на Московской бирже 3 июня стоимость акций "Газпрома" за несколько часов увеличилась на 17% и на пике достигла 251,65 руб. за штуку.

Армия и оружие США признали свои системы ПРО бессильными против российских ракет «Сармат» и «Авангард» Американская система ПРО не сможет перехватить российскую новейшую межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат» и будет бессильна против гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард».

Музыка Шнуров констатировал смерть рэп-баттлов Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что баттл-рэп «скоропостижно скончался».

Экономика Орешкин заявил о прошедшем пике инфляции По словам министра, инфляция достигла максимума в марте — 5,3%. «Но наши оценки — это самая слабая цифра в этом году», — сообщил он и добавил, что инфляция прошла свой пик и начнет замедляться.

Общество Российская турбаза отказала детям с ВИЧ в отдыхе Сотрудники спортивной деревни «Новинки» в Нижегородской области отказались разместить на базе 50 детей, узнав, что у них ВИЧ.

Авто АвтоВАЗ назвал стоимость универсала Lada Granta Cross Компания «АвтоВАЗ» объявила, что продажи нового универсала Lada Granta Cross стартуют 12 июня, а также назвала цены на автомобили.

Шоу-бизнес Дочь Любови Успенской перенесла очередную операцию Звезда заявила, что на днях девушка перенесла очередную операцию. При этом до конца Татьяна так и не восстановилась.

Футбол Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.

Кино Лоза счел правильным удаление сцены с геями из фильма «Рокетмен» Музыкант Юрий Лоза прокомментировал в Facebook решение прокатчика вырезать ряд сцен из фильма «Рокетмен», посвященного жизни Элтона Джона.

Происшествия Самолет AirBaltic экстренно приземлился в Риге после взлета Самолет латвийской национальной авиакомпании AirBalti, вылетевший из аэропорта Риги, вернулся обратно и совершил экстренную посадку.

Транспорт В Москве открыли первый участок Некрасовской линии метро В Москве 3 июня было запущено движение метро по первому участку Некрасовской линии.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащее Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Политика Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского Пресс-секретарем президента Украины стала Юлия Мендель. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Наука Исследователи создали энергоемкий органический катод для аккумуляторов Ученые из Сколтеха, ИПХФ РАН и РХТУ создали новый полимерный катодный материал на основе политрифениламина, который может быть использован при создании быстрозаряжаемых металл-ионных аккумуляторов нового поколения.

Политика Медведев поручил проработать создание единой базы данных всех ведомств Медведев напомнил, что Федеральная налоговая служба многое сделала для цифровизации и автоматизации данных, в то же время ряд других ведомств на «этом языке» пока не разговаривают.

Кино ФАС не выявила факта переноса «Мстителей» Минкультом «Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма "Мстители: Финал" с 24 апреля 2019 года на 29 апреля 2019 года», — сообщила RNS через пресс-службу Ермакова.

Футбол Футболист сборной России Газинский травмировался в матче с «Чертаново» Сборная России проводит матч с "Чертаново" в подмосковном Новогорске в рамках подготовки к матчам отбора чемпионата Европы против команд Сан-Марино (8 июня) и Кипра (11 июня).

Политика Президент США Трамп назвал мэра Лондона неудачником «Садик Хан, по всем отзывам проделавший ужасную работу на посту мэра Лондона, глупо заявил о «неприятии» визита (в Лондон. — прим.ред.) президента США — безусловно, самого важного союзника Великобритании», — гласит пост в соцсети.