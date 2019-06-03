Политика

Россия опровергла отзыв военных специалистов из ВенесуэлыИзвестия 03:04

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны. Ранее журналисты сообщили, что Москва якобы сократила число сотрудников в данной стране с 1 тыс. до нескольких десятков.
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Ранее The Wall Street Journal
 со ссылкой на неназванный источник заявило, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков.
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Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.
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Визит президента в Великобританию начинается только завтра, но Дональд Трамп уже успел сделать несколько заявлений, которые шокировали впечатлительную английскую публику и вызвали негативную реакцию СМИ.
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Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Яременко опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду.
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Кино

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"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
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Задача новой инициативы заключается в мониторинге всех космических объектов и мусора в небе над ОАЭ и предоставлении университетам возможности использовать объекты для проведения исследований, связанных с метеоритами.
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Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского

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