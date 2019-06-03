Россия опровергла отзыв военных специалистов из ВенесуэлыИзвестия 03:04

с чего всё началось

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны. Ранее журналисты сообщили, что Москва якобы сократила число сотрудников в данной стране с 1 тыс. до нескольких десятков.

Футбол Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.

Футбол «Ренн» продлит контракт с главным тренером до 2022 года Главный тренер "Ренна" Жульен Стефан продлит контракт с клубом до 2022 года.

Общество Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.

Экономика «Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке "Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.

Авто Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.

Гаджеты Xiaomi и Oppo показали первые смартфоны с камерой под дисплеем Xiaomi и Oppo практически одновременно продемонстрировали первые смартфоны с фронтальной камерой, спрятанной под дисплеем.

Общество Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.

Футбол «Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.

Политика Свой визит в Великобританию Трамп начинает со скандала Визит президента в Великобританию начинается только завтра, но Дональд Трамп уже успел сделать несколько заявлений, которые шокировали впечатлительную английскую публику и вызвали негативную реакцию СМИ.

Политика Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Яременко опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду.

Кино Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев "1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Космос Жителей Арабских Эмиратов защитят от космических угроз Задача новой инициативы заключается в мониторинге всех космических объектов и мусора в небе над ОАЭ и предоставлении университетам возможности использовать объекты для проведения исследований, связанных с метеоритами.

Футбол Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.

Политика Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.

Политика Зеленский в разговоре назвал своего коллегу по «Кварталу 95» главой СБУ Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с первым замглавы Службы безопасности страны (СБУ) — куратором борьбы с коррупцией Иваном Бакановым назвал его врио главы спецслужбы.

Происшествия В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».

Политика Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.

Общество Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в суде.

Культура В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.

Гаджеты Huawei купила российские технологии распознавания лиц Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".

Шоу-бизнес Савельева вышла на сцену впервые после родов Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.

Происшествия СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.

Единоборства Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.