Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из ВенесуэлыИзвестия 03:04
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны. Ранее журналисты сообщили, что Москва якобы сократила число сотрудников в данной стране с 1 тыс. до нескольких десятков.
Читать в источнике
Оценить77
с чего всё началось
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник заявило, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков.РИА Новости04:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 06:44, Ашберн
Футбол
Чемпионский парад «Ливерпуля» посетили 750 тысяч человек
По информации BBC, чемпионский парад посетили около 750 тысяч человек. Для «Ливерпуля» этот триумф в ЛЧ стал шестым в истории.
Обновлено в 00:17
Футбол
«Ренн» продлит контракт с главным тренером до 2022 года
Главный тренер "Ренна" Жульен Стефан продлит контракт с клубом до 2022 года.
Обновлено в 02:31
Общество
Торговля возглавила список сфер с наибольшей безработицей
В сферах «торговля оптовая и розничная» и «ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» численность безработных превышает 581 тыс. человек.
Обновлено в 02:29
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
Обновлено в 04:34
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Авто
Lada Vesta SW Cross стал полицейским автомобилем в Словакии
Муниципальная полиция небольшого городка Гуменне на востоке Словакии пополнила свой автопарк российским универсалом Lada Vesta SW Cross.
Обновлено в 04:11
Гаджеты
Xiaomi и Oppo показали первые смартфоны с камерой под дисплеем
Xiaomi и Oppo практически одновременно продемонстрировали первые смартфоны с фронтальной камерой, спрятанной под дисплеем.
Обновлено в 06:19
Общество
Более 140 выпускников удалили с ЕГЭ за нарушения
Во время первого этапа сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) более чем 140 выпускников были удалены за нарушения.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
«Крылья Советов» ушли в отпуск до 17 июня
Вновь команда соберётся в Москве 17 июня, где в течение двух дней пройдёт медосмотр.
Обновлено в 05:44
Политика
Свой визит в Великобританию Трамп начинает со скандала
Визит президента в Великобританию начинается только завтра, но Дональд Трамп уже успел сделать несколько заявлений, которые шокировали впечатлительную английскую публику и вызвали негативную реакцию СМИ.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Опубликованы предварительные прогнозы на выборы в Раду
Центр «Социальный мониторинг» и Украинский институт социальных исследований имени Яременко опубликовали свежие рейтинги партий на выборах в Верховную Раду.
Обновлено в 05:19
Кино
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
"1 июня 2019 года на 74-м году ушел из жизни артист театра и кино, заслуженный артист РФ Геннадий Васильевич Матвеев", - сообщили в организации.
Обновлено в 04:36
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Космос
Жителей Арабских Эмиратов защитят от космических угроз
Задача новой инициативы заключается в мониторинге всех космических объектов и мусора в небе над ОАЭ и предоставлении университетам возможности использовать объекты для проведения исследований, связанных с метеоритами.
Обновлено в 02:50
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт модели, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Финал Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" был прерван из-за Волански, выбежавшей на поле в середине первого тайма.
Обновлено вчера в 20:24
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Политика
Зеленский в разговоре назвал своего коллегу по «Кварталу 95» главой СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с первым замглавы Службы безопасности страны (СБУ) — куратором борьбы с коррупцией Иваном Бакановым назвал его врио главы спецслужбы.
Обновлено в 06:16
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 16:40
Политика
Стало известно имя пресс-секретаря Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность своего пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
Обновлено в 06:01
Общество
Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей
Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:11
Культура
В Израиле умер последний участник восстания в Собиборе
В Израиле скончался Семен Розенфельд – последний выживший участник восстания в концлагере "Собибор" в 1943 году, передает ТАСС.
Обновлено в 05:11
Гаджеты
Huawei купила российские технологии распознавания лиц
Huawei купила российские технологии распознавания лиц, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву издание "Ведомости".
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Савельева вышла на сцену впервые после родов
Звездная мама впервые после декретного отпуска выступала на сцене в смелом наряде — белом приталенном платье с глубоким декольте.
Обновлено в 05:32
Происшествия
СК просит арестовать экс-губернатора Ивановской области
Как сообщало ИА REGNUM, о задержании экс-губернатора Ивановской области, а ныне депутата Ивановской облдумы Павла Конькова и Дмитрия Гришина стало известно 1 июня.
Обновлено в 06:01
Единоборства
Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа
Бой был остановлен в 7-м раунде. Теперь у Руиса есть чемпионские пояса по четырем версиям.
Обновлено вчера в 03:30
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Происшествия
Тела двух полицейских нашли в Ноябрьске
По данным "Ноябрьск 24", тела участковых Владимира Анчугова и Андрея Мучаева были обнаружены в разных частях города: один находился за рабочим столом в опорном пункте на улице Изыскателей, а второго нашли за рулем автомобиля в районе Оболони.
Обновлено в 06:20
Единоборства
Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором уже в сентябре
Обновлено вчера в 16:17