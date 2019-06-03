Политика
Россия отрицает отзыв военных советников из ВенесуэлыКоммерсантъ 02:27
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов. Источники The Wall Street Journal (WSJ) ранее сообщили, что число российских экспертов в Венесуэле сократилось с 1 тыс. до нескольких десятков.
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с чего всё началось
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник заявило, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков.РИА Новости04:11
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Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube
На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.
Обновлено в 01:43
Авто
В РФ стартовали продажи нового Kia Soul
Дилеры корейской компании на российском рынке объявили о начале продаж третьего поколения KIA Soul.
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Экономика
Ленобласть завершит строительство долгостроев с помощью федструктур
Администрация области 16 мая направила в "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" официальное письмо, с подтверждением о готовности выделить в бюджете региона два миллиарда рублей на софинансирование достройки проблемных объектов совместно со структурами компании "Дома.рф", пояснил представитель пресс-службы.
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Политика
Украина официально исковеркала нормы правописания
Ранее сообщалось, что с 3 июня на Украине официально появятся «членкини», «поэтки» и «критикессы» Напомним, в августе 2018 года граждане Украины призвали власти легализовать феминитивы в украинском языке.
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Общество
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Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.
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Спорт
Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио
Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.
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Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.
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Авто
Land Rover Defender получит традиционный «квадратный» дизайн
Сохраняя квадратный силуэт, новый облик представляет собой смесь Land Rover Discovery и концепт-кара DC100 2011 года.
Обновлено вчера в 13:50
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.
Обновлено в 04:03
Общество
В России захотели вносить заболевших мигрантов в специальную базу
Отмечается, что база должна обеспечивать возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения.
Обновлено в 04:37
Футбол
Ибрагимович забил гол ударом через себя в матче МЛС
Обновлено в 03:23
Экономика
«Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке
"Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.
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Транспорт
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Рост производства мяса в РФ по итогам текущего года может оказаться самым низким за десятилетие.
Обновлено в 04:19
Происшествия
Футболист Рейес погиб из-за лопнувшей автомобильной шины
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Песков оценил влияние американских санкций на отношения РФ и Китая
На вопрос корреспондента о влиянии американских санкций на отношения России и Китая представитель Кремля ответил, что американские санкции, конечно, влияют на экономические отношения РФ и Китая, но суверенитета стран достаточно, чтобы продолжать действовать по-своему.
Обновлено в 04:58
Общество
Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных
Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.
Обновлено вчера в 13:20
Общество
Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку
Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.
Обновлено в 02:59
Политика
Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном
Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие.
Обновлено в 02:43
Политика
Охранник организатора энергоблокады Крыма получил четыре года колонии
Следователям установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды возглавляемого одним из организаторов энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.
Обновлено в 03:12
Футбол
«Ливерпуль» отпраздновал победу в Лиге чемпионов, парад
Парад начался с южной точки Ливерпуля – с улицы Queens Drive.
Обновлено в 03:00
Политика
Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова
Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40