Россия отрицает отзыв военных советников из ВенесуэлыКоммерсантъ 02:27

с чего всё началось

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский отрицает, что Москва отозвала из Каракаса значительную часть своих военных специалистов. Источники The Wall Street Journal (WSJ) ранее сообщили, что число российских экспертов в Венесуэле сократилось с 1 тыс. до нескольких десятков.

Происшествия У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.

Политика Силовики на Украине созвали совещание из-за ролика на YouTube На Украине пройдет совещание руководства силовых структур из-за появившегося на YouTube ролика об аннексии Румынией части украинских территорий.

Авто В РФ стартовали продажи нового Kia Soul Дилеры корейской компании на российском рынке объявили о начале продаж третьего поколения KIA Soul.

Экономика Ленобласть завершит строительство долгостроев с помощью федструктур Администрация области 16 мая направила в "Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства" официальное письмо, с подтверждением о готовности выделить в бюджете региона два миллиарда рублей на софинансирование достройки проблемных объектов совместно со структурами компании "Дома.рф", пояснил представитель пресс-службы.

Политика Украина официально исковеркала нормы правописания Ранее сообщалось, что с 3 июня на Украине официально появятся «членкини», «поэтки» и «критикессы» Напомним, в августе 2018 года граждане Украины призвали власти легализовать феминитивы в украинском языке.

Общество Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.

Общество Блогера приговорили к тюремному заключению за издевательство над бездомным Блогеру в Испании присудили 15 месяцев тюремного заключения и штраф за видео, в котором молодой мужчина издевается над бездомным, сообщает издание New York Times.

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020 в Токио Британская газета The Sun заявила о том, что Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 из-за скандала, связанного с прыгуном в высоту Данилом Лысенко.

Армия и оружие В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей Корветы проекта 20386 могут стать заменой фрегатам проекта 11356, строительство которых приостановили в связи со срывом поставок силовых установок с Украины.

Авто Land Rover Defender получит традиционный «квадратный» дизайн Сохраняя квадратный силуэт, новый облик представляет собой смесь Land Rover Discovery и концепт-кара DC100 2011 года.

Политика Израиль и США предложат России сделку по Сирии Израиль и США собираются предложить России сделку по Сирии в ходе грядущего трехстороннего саммита в Иерусалиме.

Общество В России захотели вносить заболевших мигрантов в специальную базу Отмечается, что база должна обеспечивать возможность идентификации иностранного гражданина, получение информации о его трудовой деятельности и иных данных, влияющих на эпидемиологическую безопасность населения.

Экономика «Газпром» стал лидером по капитализации на российском рынке "Газпром" стал лидером по рыночной капитализации на российском фондовом рынке, обогнав "Сбербанк России", который занимал первую строчку рейтинга большую часть времени в течение последних двух лет.

Экономика Россияне стали есть меньше мяса Рост производства мяса в РФ по итогам текущего года может оказаться самым низким за десятилетие.

Политика Песков оценил влияние американских санкций на отношения РФ и Китая На вопрос корреспондента о влиянии американских санкций на отношения России и Китая представитель Кремля ответил, что американские санкции, конечно, влияют на экономические отношения РФ и Китая, но суверенитета стран достаточно, чтобы продолжать действовать по-своему.

Общество Начальника орловской колонии уволят после банкета для заключенных Ранее издание «Орловские новости» опубликовало видео из исправительной колонии № 2 города Ливны, на котором видно, как заключенные праздную Пасху.

Общество Школьники пишут самый массовый ЕГЭ по русскому языку Сегодня, 3 июня, выпускники сдают самый массовый обязательный ЕГЭ по русскому языку. Экзамен напишут 674 тысячи участников.

Политика Помпео заявил о готовности США заключить новое соглашение с Ираном Соединённые Штаты готовы заключить с Ираном новое соглашение, которое бы гарантировало, что он никогда не произведёт атомное оружие.

Политика Охранник организатора энергоблокады Крыма получил четыре года колонии Следователям установлено, что крымчанин в 2016 году вступил в ряды возглавляемого одним из организаторов энергоблокады Крыма Ленуром Ислямовым "крымско-татарского добровольческого батальона им. Н. Челебиджихана", действующего в приграничных районах Херсонской области Украины, и прошел там специальную подготовку, в том числе по обращению с огнестрельным оружием.

Футбол «Ливерпуль» отпраздновал победу в Лиге чемпионов, парад Парад начался с южной точки Ливерпуля – с улицы Queens Drive.

Политика Максакова сообщила Бастрыкину имя убийцы Вороненкова Уже более двух лет прошло с момента убийства бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова в Киеве, однако дело до сих пор не раскрыто.