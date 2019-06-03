Политика
Россия опровергла отзыв военных специалистов из ВенесуэлыИзвестия 03:04
Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны. Ранее журналисты сообщили, что Москва якобы сократила число сотрудников в данной стране с 1 тыс. до нескольких десятков.
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с чего всё началось
Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник заявило, что число российских специалистов в Венесуэле "сократилось" до нескольких десятков.РИА Новости04:11
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