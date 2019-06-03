Россия опровергла отзыв военных специалистов из ВенесуэлыИзвестия 03:04

с чего всё началось

Посол России в Венесуэле Владимир Заемский опроверг информацию газеты The Wall Street Journal об отзыве российских военных специалистов из страны. Ранее журналисты сообщили, что Москва якобы сократила число сотрудников в данной стране с 1 тыс. до нескольких десятков.

Политика Елизавета II приняла Трампа в Букингемском дворце Королева Великобритании Елизавета II приняла президента США Дональда Трампа и первую леди Меланью в Букингемском дворце.

Авто Опубликованы рендеры легендарного УАЗ-469 Основная стилистика все же навеяна оригинальным УАЗ-469, с которого дизайнер перенес на свой проект круглые фары, горизонтальную радиаторную решетку, подштамповку на боковинах, а также трапециевидные вырезы колесных арок.

Происшествия Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области Конькова Басманный суд Москвы арестовал бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате 700 млн руб. из бюджета области.

Происшествия На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".

Шоу-бизнес «Сайз +»: Лолита Милявская крупным планом показала зону декольте Милявская решила пойти дальше и сняла видео. Певица показала свой купальный костюм крупным планом, акцентировав внимание на зоне декольте.

Происшествия СК возбудил дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества на предприятии «Тольяттиазот» с ущербом в более чем 2,5 млрд рублей.

Общество Нижегородская турбаза отказалась размещать ВИЧ-положительных детей Спортивная деревня "Новинки" в пригороде Нижнего Новгорода отказалась принимать у себя группу из нескольких десятков ВИЧ-положительных детей, которые должны были заехать туда с родителями.

Финансы Индекс Мосбиржи рекордно поднялся выше 2700 пунктов Впервые в истории индекс Мосбиржи поднялся выше 2700 пунктов.

Футбол «Фиорентина» заявила, что Кьеза останется в команде «Фиорентина» выпустила заявление, подтверждающее, что нападающий команды Федерико Кьеза останется в клубе в следующем сезоне.

Шоу-бизнес Галкин отругал Малахова и назвал его лжецом Галкин назвал Малахова «главным телесплетником страны» и обвинил издание в заказной публикации.

Происшествия На Ямале возбуждено уголовное дело после гибели двух полицейских Следователи в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) возбудили уголовное дело после гибели двух полицейских и супруги одного из них в Ноябрьске, сообщается в понедельник на сайте регионального управления СК.

Транспорт Телеведущий Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам Известный телеведущий Леонид Якубович был замечен в Чебоксарах при езде на автомобиле по тротуару.

Футбол Газинский получил травму плеча в матче сборной России с «Чертаново» Юрий Газинский в ходе единоборства в матче с «Чертаново» получил травму левого плечевого сустава.

Авто Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.

Авто Skoda представила пикап Mountiaq на базе кроссовера Kodiaq Чешская автомобилестроительная компания Skoda представила новый пикап Mountiaq. Об этом сообщает пресс-служба марки.

Политика Пушков высмеял побег Яценюка с Украины Российский сенатор Алексей Пушков высмеял побег бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка из страны, заявив, что он все трезво оценил и «сделал ноги».

Космос Исследователи разгадали загадку галактики без темной материи Галактики без темной материи невозможно понять в рамках современной теории образования галактик, поскольку роль темной материи является фундаментальной в возникновении коллапса газа с образованием звезд.

Общество В Свердловской области ожидают грозы и град Завтра, 4 июня, в Свердловской области ожидаются крупный град, грозы, усиление ветра до 20-25 м/с и сильные дожди.

ЖКХ Минстрой предложил отказаться от счётчиков тепла Россиян, купивших квартиры в новостройках, могут освободить от необходимости установки счётчиков тепла.

Кино Фильм «Братство» Павла Лунгина представят на Шанхайском кинофестивале Павел Лунгин представит в конкурсной программе XXII Шанхайского кинофестиваля военную драму «Братство».

Политика В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.