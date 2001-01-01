Экономика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 годуТАСС вчера в 23:19
Чистый импорт российского СПГ странами Европы в 2018 году составил 4,4 млн т, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн т сжиженного газа. Об этом говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL), опубликованном в понедельник.
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Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Политика
ЦИК: почти 11 млн украинцев не проголосовали на выборах президента
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Суд в Малайзии снял с вьетнамки обвинение в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к трем годам тюремного заключения по обвинению в хранении оружия, сняв с нее обвинение в убийстве Ким Чен Нама - сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:13
Общество
Жизнь после лагеря: сотни сирийцев покидают кровавый «Рукбан»
Сотни беженцев, сбежавших из лагеря "Рукбан", осваиваются на свободной сирийской территории.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Новые данные ЦИК: Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов
Первый тур президентских выборов на Украине прошел 31 марта.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
Социальные пенсии в России увеличились
Средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Минздрав Украины посоветовал пить чай в ожидании результатов выборов
После тяжелой предвыборной недели и в ожидании результатов выборов президента Украины лучше всего для расслабления выпить чаю, заявила и. о. главы минздрава Украины Ульяна Супрун в Facebook.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили рэпера Nipsey Hussle
Обновлено вчера в 21:23
Политика
Пушков спрогнозировал ход второго тура выборов президента Украины
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сделал прогноз на второй тур выборов президента Украины.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:35
Транспорт
Перед инспекцией Высокинского Екатеринбург начали чистить от снега
Обновлено 29 марта в 05:35
Футбол
Маурицио Сарри: «В конце концов „Челси“ заслужил эту победу»
Обновлено вчера в 12:47
Единоборства
Нурмагомедов ответил на оскорбления Макгрегора в Twitter
Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал о чести ирландцу Конору Макгрегору после того, как тот опубликовал оскорбительное высказывание в адрес спортсмена.
Обновлено вчера в 12:12
Армия и оружие
Масштабная проверка в ВВО охватит 80 частей и соединений
Комиссии в ходе масштабной контрольной проверки за зимний период обучения проверят около 80 соединений и воинских частей Восточного военного округа, сообщает пресс-служба ВВО.
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Косачев прокомментировал первые результаты выборов на Украине
2. Социология и экзит-полы дали практически идентичную картину лидерства несистемного кандидата Зеленского.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами
Госавтоинспекция ужесточает контроль за автошколами ГИБДД хочет усилить контроль за автошколами.
Обновлено вчера в 18:59
Технологии
Утечку персональных данных покупателей зафиксировали в РФ
Опрошенные «Известиями» эксперты полагают, что риски утечки персональных данных по таким фискальным каналам есть, однако они преувеличены.
Обновлено вчера в 18:04
Происшествия
Мужчина с ножом напал на людей в Лондоне
Полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в четырех нападениях с ножом на прохожих в Лондоне, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.
Обновлено вчера в 10:37
Политика
Прекратил действие Договор о дружбе между РФ и Украиной
С первого апреля прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, заключенный в 1997 году.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Политика
Порошенко стал лидером голосования в Антарктиде
После обработки 73,26% протоколов с зарубежных участков, за пределами Украины больше всего голосуют за Порошенко (36,55%), на втором месте Зеленский (26,87%), отмечает «Интерфакс-Украина».
Обновлено вчера в 22:45
Общество
Новые правила ОСАГО. Что изменится для водителей в апреле
С 1 апреля вступает в силу указание ЦБ в части изменения системы присвоения коэффициента "бонус-малус" (КБМ) — при расчете цены полиса ОСАГО он дает скидку за езду без ДТП и, наоборот, надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 29 марта в 06:20
Политика
Эрдоган: Правящая партия победила на выборах в Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед своими сторонниками в Анкаре, заявил, что правящая Партия справедливости и развития (AK Party) победила на муниципальных выборах, прошедших в стране 31 марта.
Обновлено вчера в 19:25
Общество
Электронные сигареты рекомендовано приравнять к обычным
Профильным министерствам поручено обеспечить появление в федеральном законе об охране здоровья от влияния табачного дыма запрета на использование несовершеннолетними электронных сигарет.
Обновлено вчера в 08:10
Культура
Премьера сериала «На краю» состоится на «России-1»
Режиссер сериала о вербовке россиянок боевиками (Евгений Лаврентьев) рассказал ТАСС, что в основе сюжета лежат реальные истории.
Обновлено вчера в 21:51
Экономика
Мы нашли самые недооцененные акции апреля. В список попали 29 компаний
Рейтинг самых недооцененных компаний апреля возглавили ТГК-2 и Ашинский металлургический завод.
Обновлено в 00:03
Происшествия
Суд рассмотрит дело о нападении новосибирца с собакой на полицейского
Обновлено вчера в 23:56
Футбол
Гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»
В следующем туре ПСЖ на своем поле сыграет с Страсбуром, а Тулуза дома встретится с Нантом.
Обновлено вчера в 16:53
Футбол
Интер — Лацио 0:1
«Лацио» обыграл «Интер» в матче 29-го тура чемпионата Италии. «Интер» (53 очка) располагается на третьем месте, «Лацио» (48 очков) - пятый.
Обновлено вчера в 16:25
Общество
Суд в Приморье решил остановить работу стивидора на 14 дней
Находкинский городской суд принял решение приостановить деятельность ООО "Порт Ливадия" на две недели из-за превышения допустимой концентрации пыли с содержанием диоксида кремния.
Обновлено вчера в 22:15