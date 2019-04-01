Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и АзиюРИА Новости 02:49

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ. Так, экспорт из России в Европу составил 4,43 миллиона тонн, а из США — 2,7 миллиона.
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В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета
 Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
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Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу

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Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

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