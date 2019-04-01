Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и АзиюРИА Новости 02:49

с чего всё началось

Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа на рынки Европы и Азии в 2018 году, говорится в отчете Международной группы импортеров СПГ. Так, экспорт из России в Европу составил 4,43 миллиона тонн, а из США — 2,7 миллиона.

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию

Политика Аваков заявил о кибератаке на систему ЦИК Украины во время выборов Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о попытках хакеров устроить кибератаку на систему ЦИК Незалежной во время выборов президента.

Происшествия В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве сотрудники полиции нашли ребенка в тяжелом состоянии, которого мать оставила одного, сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.

Политика Медведев встретится со всеми фракциями ГД перед отчётом правительства Премьер-министр Дмитрий Медведев встретится с представителями фракций Госдумы перед отчётом правительства о результатах деятельности за 2018 год.

Происшествия В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Армия и оружие Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.

Общество Умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио В Мадриде в возрасте 91 года ушел из жизни писатель Рафаэль Санчес Ферлосио. Об этом сообщает газета El Pais.

Шоу-бизнес Ольге Бузовой стало плохо после концерта Прошлой ночью певица дала концерт в подмосковных Мытищах. После выступления звезда почувствовала себе плохо.

Авто Цены на автомобили 13 марок изменились в России На российском авторынке вновь произошло колебание цен на легковые автомобили. В марте их изменили 13 компаний.

Финансы Минфин предложил использовать ФНБ по «норвежской» модели Правительство думает над тем, чтобы направить деньги на льготное финансирование покупателей российского несырьевого экспорта, сообщил Колычев.

Политика РФ и Беларусь подписали закон о ратификации протокола в нефтяной сфере Ратификационные процедуры по протоколу о внесении изменений в соглашение между правительствами Союзного государства от 12 января 2007 года о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов завершены в российской столице.

Энергетика Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34% Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.

Экономика Названа самая прибыльная компания мира 2018 года Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.

Общество В Гданьске священники сожгли книги о Гарри Поттере Священники сожгли перед костелом в польском Гданьске книги о волшебниках, вампирах и оборотнях, сообщает фонд "СМС с неба" (SMS z Nieba).

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Политика Совет Госдумы продлил до среды работу комиссии по закону о хостелах "Совет Государственной думы принял решение о продлении работы согласительной комиссии по закону об ограничении размещения хостелов в многоквартирных жилых домах и проведении еще одного заседания в среду", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

Экономика Goldman Sachs оценил потери Великобритании из-за Brexit Экономика Великобритании в настоящее время уже потеряла из-за выхода страны из Евросоюза (Brexit) около 87 млрд (почти $114 млрд).

Финансы Рубль на старте торгов потеснил доллар и евро Российская нацвалюта в начале сегодняшних торгов на Московской бирже укрепилась к доллару США и евро.

Политика «Обещает расправу в случае своей победы». Почему Порошенко уверен в успехе Французская газета Le Monde считает Порошенко "уходящим президентом", который "расплачивается за естественный моральный износ власти и повторяющиеся коррупционные скандалы".

Экономика Globaltrans выплатит 16,5 млрд рублей дивидендов за 2018 год Чистая прибыль компании за прошлый год увеличилась на 42%, до 19,6 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 28%, до 33,1 млрд руб.

Происшествия В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.