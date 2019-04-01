Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуВзгляд.ру вчера в 00:04

с чего всё началось

Чистый импорт российского СПГ странами Европы по итогам 2018 года составил 4,4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн тонн сжиженного газа, говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

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