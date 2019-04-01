Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуВзгляд.ру вчера в 00:04
Чистый импорт российского СПГ странами Европы по итогам 2018 года составил 4,4 млн тонн, тогда как США поставили в ЕС 2,7 млн тонн сжиженного газа, говорится в ежегодном докладе Международной ассоциации импортеров сжиженного газа (GIIGNL).
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с чего всё началось
В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).РБКвчера в 08:25
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Россияне высказались об объединении России и Белоруссии
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Подвыпившая МакSим исполнила в караоке песню Юлии Началовой
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Водонапорная башня обрушилась в алтайском селе
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В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения
Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
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Происшествия
Жертвами пожара в Комсомольске-на-Амуре стали четыре человека
В результате пожара в квартире жилого дома в Комсомольске-на-Амуре погибли четыре человека.
Обновлено вчера в 19:55
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В работе никакие преграды не смогут помешать вам осуществить задуманное.
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Госкорпорация «Ростех» подготовит план развития и условия для создания беспроводной связи пятого поколения на основе российской инфраструктуры до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:32
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
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Экономика
Российскому производителю беспилотников предложили переехать в США
Власти американского штата Нью-Йорк предложили российской компании ADA Aerospace около 200 миллионов долларов инвестиций, недвижимость и льготы для сотрудников для производства в США ее беспилотников, уже подписаны первые соглашения, сообщили во вторник РИА Новости в компании.
Обновлено вчера в 20:07
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Авто
В сети появились первые изображения новой Lada 4х4
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ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
Минус 35 гектаров Сотрудники ФСБ изъяли документы, имеющие отношение к межеванию части земельного участка спецобъекта, граничащего с поселком Талалихино, сообщил РБК источник, знакомый с материалами уголовного дела.
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Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации
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В Хабаровске около 200 домов остались без тепла из-за аварии
Около 200 жилых домов и учреждений в Хабаровске во вторник остались без тепла из-за аварии на теплотрассе, идут восстановительные работы, сообщил РИА Новости представитель филиала АО ДГК "Хабаровская теплосетевая компания".
Обновлено вчера в 23:42