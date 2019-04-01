Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.
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Политика
В штабе Тимошенко заявили о ее выходе во второй тур выборов
О выходе во второй тур президентских выборов на Украине лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко заявили в ее предвыборном штабе.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Перу в результате возгорания автобуса погибли 20 человек
По меньшей мере 20 человек погибли в результате возгорания автобуса в Перу. Об этом сообщает AFP со ссылкой на спасательные службы.
Обновлено в 00:35
Политика
Зеленский рассказал, о чем бы говорил с Путиным при встрече
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который лидирует в первом туре выборов, рассказал о том, какой первый вопрос задал бы Владимиру Путину в случае встречи.
Обновлено вчера в 17:55
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Армия и оружие
Раскрыта смертельная опасность нацистского ракетного истребителя
Немецкий ракетный истребитель-перехватчик Messerschmitt Me 163 был смертельно опасен для его пилотов.
Обновлено 30 марта в 20:43
Культура
Медведев поздравил Познера с юбилеем
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил телеведущего Владимира Познера с 85-летним юбилеем, назвав его замечательным журналистом и талантливым преподавателем, соответствующая телеграмма размещена на сайте кабмина.
Обновлено в 04:19
Культура
На Первом канале выходит сериал «Подкидыш» со звездой «Стиляг» Антоном Шагиным в главной роли
В понедельник на Первом канале состоится премьера детективного сериала "Подкидыш" от продюсеров "Духlеss" и "Мертвого озера".
Обновлено вчера в 02:13
Происшествия
Падение метеорита в США запечатлели на видео
Метеорит, упавший в США, осветив небо яркой бирюзовой вспышкой, запечатлели на видео, которое опубликовал очевидец, заснявший падение таинственного объекта в Северной Флориде.
Обновлено вчера в 23:07
Музыка
Шнуров высмеял «экстремизм» в песне Наташи Королевой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение о «русской термоядерной попсе», в котором высмеял «экстремизм», постоянно усматриваемый Службой безопасности Украины (СБУ).
Обновлено в 02:18
Происшествия
Рэпера Nipsey Hussle застрелили в Лос-Анджелесе
Рэпера Nipsey Hussle (Эрмиас Асгхедом) скончался в возрасте 33 лет в американском городе Лос-Анджелес.
Обновлено вчера в 21:43
Общество
Генпродюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки стала сотрудником RT
Обновлено в 04:00
Хоккей
Хартли: Если так играть дальше, кто-то угодит в инвалидное кресло
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли поделился мнением о победе омичей над «Салаватом Юлаевым» (4:1). По словам Хартли, это командная победа, потому что все компоненты сработали: игра 5 на 5 и хорошо сыграл вратарь.
Обновлено вчера в 15:07
Экономика
Рост промышленного PMI Китая в марте превысил прогнозы
Сводный индекс деловой активности, рассчитываемый ГСУ, вырос с 52,4 пункта в феврале, минимума за все время расчета этого показателя (с начала 2017 года), до 54 пунктов в марте - самого высокого уровня с июня 2018 года.
Обновлено в 02:08
Единоборства
Бивол стал боксером месяца по версии WBA
Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол стал боксером месяца по по версии этой организации.
Обновлено в 01:15
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
Ранее сообщалось, что «Финвижн Холдингс» попросила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Общество
Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян
Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.
Обновлено в 02:35
Наука
Ученые назвали основные причины рака груди у женщин
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Общество
Правительство хочет приравнять электронные сигареты к обычным
Правительственная комиссия поддержала идею Минздрава - оборот и потребление всей продукции, так или иначе связанной с никотином, должны регулироваться единым образом.
Обновлено вчера в 07:30
Политика
Сеул подумывает пригласить Ким Чен Ына на саммит АСЕАН
Власти Южной Кореи рассмотрят возможность участия Ким Чен Ына, главы Северной Кореи, в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Обновлено в 04:02
Экономика
Социальные пенсии в России выросли на 2%
Социальные пенсии получает около 3,2 млн человек в России.
Обновлено вчера в 17:01
Общество
Синоптики предупредили о крайне неустойчивой погоде в апреле
Апрель практически на всей территории страны ожидается теплым, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 22:00
Хоккей
«Калгари» выиграл Западную конференцию НХЛ
Обновлено в 01:39
Авто
Новый Suzuki Wagon R пользуется ажиотажным спросом
После выхода обновленной модели стал наблюдаться ажиотажный спрос.
Обновлено в 01:47
Экономика
«Ъ»: в ФАС предложили сократить число естественных монополий
Число естественных монополий в России сократится с 14 до восьми после упразднения закона о естественных монополиях.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Договор о дружбе России и Украины прекратил действие
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией от 1997 года официально прекращает свое действие 1 апреля.
Обновлено в 02:06
Общество
ГИБДД ужесточит контроль за автошколами
Как отмечает издание, лицензии автошколам выдает Рособрнадзор после того, как ГИБДД однократно проверяет их программы обучения и учебно-материальную базу и выдает бессрочное заключение.
Обновлено в 02:49
Армия и оружие
Иранские аналитики назвали два преимущества российских танков
Заместитель главы российско-вьетнамской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству Михаил Петухов сообщил, что Россия поставила Вьетнаму 64 единиц танков Т-90С ИноСМИ отмечают, что у двух стран налажено давнее сотрудничество в военной сфере, подписано соответствующее соглашение, в рамках которого и состоялась продажа.
Обновлено вчера в 10:35