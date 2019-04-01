Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54

С запуском проекта "Ямал СПГ" компании "Новатэк" Россия за прошлый год приблизилась по объемам поставок сжиженного газа к США. Так, если экспорт американского СПГ в 2018 году составил 20,7 млн т, то экспорт СПГ из России достиг 18,4 млн т (объемы проектов "Сахалин-2" и "Ямал СПГ").

с чего всё началось

По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Политика В штабе Порошенко призвали спокойно принять его победу во втором туре В штабе действующего лидера Украины, самовыдвиженца на президентских выборах Петра Порошенко призвали кандидатов спокойно принять его победу во втором туре голосования, который намечен на 21 апреля.

Футбол Экс-защитник «Локомотива» Пейчинович стал гражданином России В прошедшие выходные 31-летний защитник побывал в Москве и посетил матч 21-го тура РПЛ "Динамо" – "Локомотив" (0:1).

Кино Умерла сыгравшая одну из девушек Джеймса Бонда актриса На 78-м году жизни скончалась британская актриса Таня Мале. Информация об этом появилась в Twitter франшизы о Джеймсе Бонде.

Энергетика Правительство может использовать ФНБ для оплаты льгот нефтяникам Правительство ищет способ компенсировать выпадающие доходы бюджета на 190 млрд руб. от увеличения компенсаций нефтяникам за поставки моторного топлива на внутренний рынок.

Политика Зеленский обошёл Петра Порошенко в ключевом для него регионе Украины Даже 22% голосов оказалось достаточно Владимиру Зеленскому, чтобы обойти Петра Порошенко на выборах президента Украины там, где сосредоточен бизнес действующего главы государства - в Винницкой области.

Здоровье В Тульской области раскрыли зарплаты главврачей в больницах Министерство здравоохранения региона раскрыло данные о заработных платах главврачей тульских больниц, а также их заместителей и главных бухгалтеров за 2018 год.

Политика Председатель Свердловского облсуда ушел в отставку Указом президента РФ № 196 от 27.02.2013 г. Дементьев был назначен председателем Свердловского областного суда на шестилетний срок полномочий.

Важное за сутки Названо оптимальное число стирок джинсов в месяц В британском представительстве компании Levi's рассказали, сколько раз в месяц стоит стирать джинсы.

Происшествия Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7 В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.

Происшествия Четыре человека скончались после ужина в доме престарелых во Франции Четыре постояльца дома престарелых "Ла Шенре" скончались, еще 22 пострадали во французском городе Лерм, пишет ТАСС со ссылкой на радиостанцию "Франс энфо".

Спорт Драчев призвал коллег прекратить споры в прессе Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев призвал коллег прекратить прекратить споры в медийном пространстве.

Происшествия Елизавета II перестанет водить автомобиль Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.

Политика Профильный комитет Думы рекомендовал не признавать выборы на Украине Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам принять заявление о непризнании результатов выборов президента Украины.

Путешествия Названы самые популярные у иностранцев города России Самыми популярными российскими городами у иностранных путешественников стали Москва и Санкт-Петербург.

Общество Определен залог успешного трудоустройства для молодых россиян Российская молодежь сочла ключевым фактором, влияющим на успешное трудоустройство, не образование, а опыт.

Футбол ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой» В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.

Финансы Рубль стремительно вырос к доллару и евро Рубль стремительно растет на открытии торгов, следует из данных Московской биржи.

Политика Глава Тувы рассказал о фирменном шашлыке Владимира Путина Глава Тувы Шолбан Кара-оол поделился сведениями об отдыхе президента России Владимира Путина в регионе.

Общество Жилые комплексы планируют оснастить системой распознавания лиц Жилые комплексы могут оснастить биометрическими системами распознавания лиц.

Экономика Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.

Общество Заседание суда о контроле над «Восточным» сделали закрытым На прошлой неделе Арбитражный суд Лондона вынес решение по этому спору против Finvision Holdings и обязал ее отказаться от попыток исполнения колл-опциона на приобретение почти 10% акций «Восточного», что означало бы переход к ней контроля над банком (в настоящее время Finvision принадлежит 32,02% уставного капитала).

Политика Партия Эрдогана впервые проиграла местные выборы в столице Турции Правящая Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайип Эрдогана впервые проиграла выборы в столице Турции – Анкаре.