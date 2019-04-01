Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.
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Футбол
Адвокат: Суд может снова продлить арест Мамаева
Обновлено в 16:50
Спорт
Дисквалифицированный боец UFC Магомедов может выступать в других лигах
Россиянин Руслан Магомедов, выступавший в Абсолютном бойцовском чемпионате, может выступать в других организациях за пределами США, несмотря на дисквалификацию от Американского антидопингового агентства (USADA).
Обновлено в 16:51
Политика
В Раде предсказали последствия избрания Зеленского президентом
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено в 17:30
Политика
Зеленский и Порошенко лидируют после обработки 95% голосов
Обновлено в 15:37
Происшествия
На племянницу Сергея Скрипаля напали в Ярославле
Племянница экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее и ее супруга в Ярославле совершено нападение.
Обновлено в 16:58
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности
Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Экономика
С 1 апреля в России повысились социальные пенсии
В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.
Обновлено в 03:49
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Кино
Девушка Джеймса Бонда Таня Мале скончалась на 78-м году жизни
Британская артистка Таня Мале, сыгравшая девушку Джеймса Бонда, скончалась на 78-м году жизни.
Обновлено в 02:34
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Отвечая журналистам на вопрос о первой встрече с Путиным господин Зеленский сообщил, что к "произошедшему" возврату украинской территории он захочет потребовать у своего российского коллеги только "денежных компенсаций".
Обновлено в 09:32
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено в 19:42
Общество
Компания Пригожина подала в суд на ФБК и Навального
Обновлено в 10:15
Экономика
Испания построит солнечную электростанцию в Чернобыле
Более миллиона евро будет выделено Испанией из государственного бюджета на строительство наземной солнечной электростанции.
Обновлено в 19:14
Армия и оружие
НАТО выделит деньги на создание военной инфраструктуры США в Польше
НАТО инвестирует более четверти миллиарда долларов в строительство инфраструктуры для хранения американских вооружений в Польше, сообщил в понедельник журналистам генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 08:22
Политика
Глава МВД России прибыл в Пхеньян
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев прибыл в Северную Корею, сообщает ЦТАК.
Обновлено в 19:43
Шоу-бизнес
Анна Седокова опубликовала фото с усами
На снимке артистка приклеила накладные усы, сделанные из пряди волос, а также подстриглась, как мужчина.
Обновлено в 12:43
Политика
Байдена повторно обвинили в домогательствах
Кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена второй раз обвинили в сексуальных домогательствах, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 19:28
Общество
Детские игрушки могут подорожать в России на 20%
Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу могут привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
Общество
В магазине для бедных Стерлигова начали продавать хлеб за 440 рублей
Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил об открытии магазина «Березка» для бедных, в котором натуральный хлеб продается по цене в 440 рублей.
Обновлено в 10:52
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Политика
Система электронных виз может заработать в России с 2020 года
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин сообщил, что систему электронных виз могут внедрить в России с начала 2020 года.
Обновлено в 12:51
Спорт
Тутберидзе объяснила Познеру уход Медведевой
Обновлено в 16:28
Футбол
Василий Кикнадзе – об усилении «Локомотива»: Какие-то позиции, согласованные с главным тренером, мы уже сейчас рассматриваем
Смотрим все, но есть несколько позиций, которые для нас являются приоритетными.
Обновлено в 18:12
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.
Обновлено в 10:12
Экономика
«Газпром» сообщил о назначении новых зампредов правления
Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова и член правления компании Олег Аксютин назначены на должности заместителей председателя правления ПАО «Газпром».
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Песков: президентская комиссия по ВТС может собраться до конца апреля
Президентская комиссия по военно-техническому сотрудничеству с зарубежными странами может собраться до конца апреля, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков газете "Коммерсант".
Обновлено в 19:32