Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54

По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.
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В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета
 Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
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