Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.
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Интернет
Аудиосообщения пользователей «ВКонтакте» оказались в открытом доступе
Голосовые сообщения некоторых пользователей социальной сети «ВКонтакте» обнаружили в открытом доступе.
Обновлено в 11:20
Транспорт
Билеты на поезда начали продавать за 120 суток до отправления
Напомним, с декабря 2017 года билеты на поезда поступают в продажу за три месяца (90 дней) до поездки.
Обновлено в 11:55
Технологии
Сбербанк выпустит виртуальную карту для самозанятых россиян
Медведев поручил доработать режим самозанятых Виртуальная карта будет доступна в Москве, Подмосковье, Татарстане и Калужской области – именно в этих регионах введён новый налоговый режим – в рамках обновлённого мобильного приложения "Сбербанк онлайн".
Обновлено в 12:39
Технологии
В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Происшествия
При столкновении троллейбуса с трамваем в Чехии пострадали 40 человек
Около 40 человек пострадали в результате ДТП с участием трамвая и троллейбуса в города Брно на юго-востоке Чехии, передаёт 1 апреля Nova.cz.
Обновлено в 10:41
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Футбол
Адвокат Мамаева: 3 апреля суд может снова продлить арест Павла
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, рассказал о процедуре предварительного судебного заседания по делу футболиста, которое состоится завтра, 3 апреля.
Обновлено в 11:01
Общество
Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург
Самым удачливым регионом России оказался Санкт-Петербург.
Обновлено в 06:30
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Политика
Совет Госдумы продлил работу комиссии по закону о хостелах
Совет Госдумы продлил работу согласительной комиссии, члены которой ранее не успели прийти к компромиссу в отведенный для совместной работы срок.
Обновлено в 10:32
Происшествия
В Рязани по подозрению в мошенничестве задержан ректор РГУ
В Рязани по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении задержан ректор Рязанского государственного университета.
Обновлено в 13:33
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации в Рязани
Родные и коллеги скончавшейся жительницы Рязани Ирины Фокиной, занимавшейся перевозками, привезли к администрации города гроб с ее телом и обвинили в смерти женщины судившихся с ней чиновников; власти в ответ предложили семье оказать психологическую и юридическую помощь.
Обновлено в 08:32
Футбол
Зидан объяснил выход сына в основном составе «Реала»
Главный тренер футбольного клуба "Реал" Зинедин Зидан пояснил, почему в матче чемпионата Испании с "Уэской" место в воротах мадридцев занял его сын Лука.
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Фонд дочери Путина получил от «Роснефти» 28 млн рублей
«Роснефть» заплатит фонду «Национальное интеллектуальное развитие» 28 млн рублей за проведение патентных исследований.
Обновлено в 05:07
Политика
Меркель поздравила Порошенко с выходом во второй тур выборов
Канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с действующим президентом Украины Петром Порошенко поздравила его с выходом во второй тур украинских президентских выборов.
Обновлено в 13:00
Финансы
Иностранные инвесторы в I квартале приобрели ОФЗ на 249 млрд рублей
С начала года они приобрели бумаги на 191 млрд руб.
Обновлено в 11:37
Политика
Сергей Горьков назначен главой «Росгеологии»
Заместитель министра экономического развития и бывший глава ВЭБ Сергей Горьков назначен генеральным директором холдинга "Росгеология", говорится в сообщении Минприроды.
Обновлено в 08:27
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 09:38
Экономика
РЖД построит дорогу к Элегестскому угольному месторождению
Согласно документу, РЖД берет на себя обязательства провести актуализацию проектной документации, построить и ввести в эксплуатацию железнодорожную линию к Элегестскому угольному месторождению.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов
Круизный лайнер столкнулся с танкером у южных берегов Нидерландов. Об этом сообщает портал NL Times со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста Серебренникову
Гособвинение просит продлить срок домашнего ареста режиссёру Кириллу Серебренникову ещё на три месяца.
Обновлено в 09:24
Космос
Экипаж американского корабля Starliner прибыл в Звездный городок
Экипаж испытательного полета американского частного корабля Starliner приступил к тренировкам в российском Центре подготовки космонавтов, говорится на сайте Центра.
Обновлено в 11:25
Кино
Ярославский киноклуб оказался обесточен перед показом фильма о политических активистах
В Ярославле кинозал дома культуры «Нефтяник» обесточили перед премьерой фильма «Мы объявляем вам Весну», посвященного политической жизни города, рассказал «Медиазоне» журналист издания «7x7» Даниил Кузнецов.
Обновлено в 12:47
Политика
Зеленский рассказал о требованиях к Путину
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время гипотетической беседы с главой РФ Владимиром Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
Обновлено в 04:42
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2019 года
Второй месяц весны принесет россиянам новые правила и законы. Инфо24 рассказывает, что изменится в их жизни с 1 апреля 2019 года.
Обновлено в 06:50
Футбол
На новом домашнем стадионе «Динамо» приступили к замене газона
На домашнем стадионе московского «Динамо» приступили к замене газона. Об этом сообщает пресс-служба «ВТБ Арены».
Обновлено в 12:41
Общество
Составлен рейтинг российских регионов с самой высокой зарплатой
Что касается антилидеров, то в этот список попали пять регионов и на первой строке оказалась Чеченская Республика, где средняя зарплата в «провинциях» составляет 20,4 тысячи рублей и всего в 1,35 раза превышает стоимость фиксированного набора товаров и услуг.
Обновлено вчера в 21:40