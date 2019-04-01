Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.
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Происшествия
В гаражах на севере Москвы произошел пожар
Обновлено в 13:25
Экономика
Минфин предложил вписать в НК новые главы
Минфин предложил вписать в НК новые главы Минфин обнародовал для обсуждения законопроект о включении в Налоговый кодекс пяти новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено в 14:07
Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе Медведевой и Липницкой
Обновлено в 15:11
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА Хантер и Питерс пропустят матч против УНИКСа
Баскетболисты ЦСКА Отелло Хантер и Алек Питерс не примут участие в матче Единой лиги ВТБ против казанского УНИКСа.
Обновлено в 11:02
Кино
Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале
Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Энергетика
Стоимость нефти Brent превысила 69 долларов за баррель
Цена на нефть бренда Brent превысила 69 долларов за баррель. Эта ситуация наблюдается впервые с 13 ноября 2018 года.
Обновлено в 14:01
Технологии
«Билайн» стал «Бузлайном» Ольги Бузовой в честь 1 апреля
Рано утром аккаунты "Билайн" во "ВКонтакте" и в "Фейсбуке" сменили название на "Бузлайн".
Обновлено в 04:18
Экономика
На соки с сахаром могут поднять НДС
Соки с высоким содержанием сахара могут лишить права на льготную ставку НДС в 10 процентов.
Обновлено в 01:30
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В конце прошлого месяца южнокорейская Renault Samsung Motors представила на автосалоне в Сеуле адаптированную для местного рынка версию кросс-купе Renault Arkana.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Екатеринбурге задержали устроившего погром в редакции «Коммерсанта»
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, который устроил погром в редакции газеты «Коммерсант».
Обновлено в 14:43
Политика
Имущество компаний Коломойского арестовали по делу «ПриватБанка»
В Киеве арестовали имущество нескольких компаний, подконтрольных группе «Приват», совладельцем которой является опальный олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 13:19
Политика
МИД РФ опубликовал первоапрельскую шутку о выборах на Украине
В министерстве иностранных дел РФ шутливо прокомментировали ситуацию на Украине после первого тура президентских выборов, прошедших 31 марта.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца
Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Шоу-бизнес
Экс-супруг Марии Порошиной оспаривает отцовство
Мужчина не указал, о котором ребенке идет речь Минувшим летом на третьем месяце беременности звезда российского театра и кино Мария Порошина развелась с актером Ильей Древновым, в браке с которым прожила 17 лет.
Обновлено в 05:00
Футбол
Футболисты «Болтона» бойкотируют тренировки из-за задержки зарплаты
Отмечается, что футболисты приняли решение не посещать тренировки в поддержку персонала клуба, который испытывает финансовые трудности из-за задержки зарплаты.
Обновлено в 13:54
Футбол
Ещенко: «Спартак» будет чемпионом, как только выздоровею
Обновлено в 14:41
Политика
Помпео заявил о заинтересованности США в сотрудничестве с Россией
Вашингтон заинтересован в сотрудничестве с Москвой по ряду сфер, представляющих взаимный интерес для стран.
Обновлено в 15:14
Общество
Уволившаяся из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Учительница русского языка и литературы из Барнаула Татьяна Кувшинникова устроилась на работу в региональный институт повышения квалификации педагогов, сказал РИА Новости министр образования региона Максим Костенко.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Калининграде загорелось здание завода «Цепрусс»
Пятиэтажное здание завода "Цепрусс" загорелось на площади 1,2 тысячи квадратных метров в Калининграде, произошло частичное обрушение кровли, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
Новый российский транспортный самолет Ил-112В впервые взлетел
Новый транспортный самолет российской разработки Ил-112В впервые поднялся в воздух.
Обновлено 30 марта в 06:12
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03
Общество
Мужчины смогут забирать свою фамилию у бывших жен
Мужчинам предлагают дать право забирать у бывших супруг свою фамилию после развода.
Обновлено в 06:30
Энергетика
Суд рассмотрит спор между «Газпромом» и «Нафтогазом» в 2021 году
По действующему решению Стокгольмского арбитража, которое оспаривает "Газпром", его долг перед "Нафтогазом" составляет 2,56 миллиарда долларов плюс пени.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Плющенко и Рудковская задумались о смене имиджа своего подросшего сына
В январе сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской отметил свое шестилетие.
Обновлено в 12:34
Гаджеты
Эксперты - о Huawei в России и других смартфонах
Лидерами продаж являются компании Samsung, Honor, Apple. К 2019 году китайские смартфоны начинают активно вытеснять известные бренды.
Обновлено в 05:22
Политика
ЦИК Украины проверил 95% бюллетеней
ЦИК Украины обработал 95% бюллетеней, сообщает РИА «Новости».
Обновлено в 15:13
Политика
Охлобыстин простил назвавшего его идиотом Зеленского
Актер Иван Охлобыстин, которого кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал идиотом, заявил, что продолжит поддерживать политика.
Обновлено вчера в 20:29