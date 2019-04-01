Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54

с чего всё началось

По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

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