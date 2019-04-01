Энергетика
Россия обогнала США по поставкам СПГ в ЕвропуРоссийская газета 05:20
Чистый импорт сжиженного природного газа (СПГ) из России странами Европы (включая Турцию) составил по итогам 2018 года 4,43 миллиона тонн, аналогичные поставки из США - 2,7 миллиона тонн. Об этом говорится в годовом отчете GIIGNL - Международной ассоциации импортеров СПГ.
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