Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.
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Политика
На голосованиях за рубежом Порошенко опережает Зеленского
Действующий президент Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:31
Космос
NASA: завершается конкурс создания 3D-домов на Марсе
Специалисты NASA через пару месяцев выберут победителя конкурса по проектирования жилых построек на Марсе и других планетах.
Обновлено в 02:00
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна
Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено вчера в 13:02
Энергетика
Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании
Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Политика
Кремль ответил Зеленскому по Крыму
Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:51
Происшествия
Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына
Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»
В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту хищения жестких дисков из редакции газеты "Коммерсант", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7
В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия
В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек
Визитом к врачам закончился детский танцевальный конкурс для 49 человек в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 05:33
Энергетика
Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца
В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Технологии
Facebook объяснит принцип подбора сообщений в лентах пользователей
Компания Facebook ввела в соцсети функцию, объясняющую принципы работы алгоритма, который отбирает и ранжирует сообщения, попадающие в пользовательские ленты новостей.
Обновлено в 05:37
Кино
Поклонницам он предпочёл кошек. Одиночество актера Геннадия Бортникова
По воспоминаниям коллег, Геннадий Леонидович всегда носил в карманах кусочки колбасы, чтобы подкормить бродячих собак и кошек.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»
«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта
На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Энергетика
Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%
Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы
Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Общество
Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе
Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Космос
Агрессия Солнца заставит землян обратить внимание на Плутон
По всем лабораторным исследованиям, именно Плутон после радикальных изменений на Солнце станет самым привлекательным местом для переселения землян.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
В Госдуме рассмотрят заявление о непризнании выборов на Украине
Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 01:13
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Политика
Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского
Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37
Космос
Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»
"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
Хоккей
Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ
Обновлено в 02:51
Происшествия
Жертвами пожара в автобусе в Перу стали 20 человек
На автовокзале в Лиме загорелся двухэтажный автобус. По меньшей мере 20 человек не смогли выбраться из объятого огнем транспорта.
Обновлено в 00:48
Культура
Во Франции эскиз Рубенса ушел с молотка за €1,3 млн
Обновлено в 03:54
Гаджеты
Смартфон повышенной прочности LG K12+ оценён в $300
Обновлено в 05:13
Шоу-бизнес
Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой
17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:55