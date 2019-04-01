Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54

По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.
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РФ опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

Аргументы и Факты00:09

Россия обошла США по поставкам в Европу СПГ в 2018 году

Московский Комсомолец03:22

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу и Азию в 2018 году

РИА Новости02:49

Россия опередила США по поставкам сжиженного газа в Европу

Комсомольская правда01:29

Россия опередила США по объемам поставок СПГ в Европу

Газета.Ru05:54

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу

Взгляд.ру00:04

Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу в 2018 году

ТАССвчера в 23:19
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:18, Ашберн
Политика

На голосованиях за рубежом Порошенко опережает Зеленского

Действующий президент Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:31
Космос

NASA: завершается конкурс создания 3D-домов на Марсе

Специалисты NASA через пару месяцев выберут победителя конкурса по проектирования жилых построек на Марсе и других планетах.
Обновлено в 02:00
Автоспорт

Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна

Британский пилот команды "Формулы-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем гонки второго этапа сезона - Гран-при Бахрейна.
Обновлено вчера в 13:02
Энергетика

Moody’s предсказывает проблемы «Северному потоку – 2» из-за Дании

Экологическая экспертиза по участку «Северного потока – 2», которую требует провести Датское энергетическое агентство, грозит задержкой в строительстве газопровода, считают эксперты рейтингового агентства Moody's.
Обновлено в 05:38
Политика

Кремль ответил Зеленскому по Крыму

Упоминание Крыма в контексте оккупации или аннексии недопустимо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского.
Обновлено в 05:51
Происшествия

Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына

Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына.
Обновлено в 00:40
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсант»

В Екатеринбурге полиция проводит проверку по факту хищения жестких дисков из редакции газеты "Коммерсант", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:56
Происшествия

Опубликовано видео с места крушения самолета совладельца S7

В воскресенье, 31 марта, при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) потерпел крушение частный бизнес-джет Epic-LT, перевозивший руководство авиакомпании S7.
Обновлено вчера в 19:32
Происшествия

В Магадане наградили сотрудников МЧС за спасение котов из пожара

Обновлено в 04:32
Происшествия

В Подмосковье в детском лагере отравились более 40 человек

Визитом к врачам закончился детский танцевальный конкурс для 49 человек в подмосковных Мытищах.
Обновлено в 05:33
Энергетика

Заморозку цен на бензин в России продлили еще на три месяца

В России продлили заморозку цен на бензин и дизельное топливо до 1 июля.
Обновлено в 04:04
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Технологии

Facebook объяснит принцип подбора сообщений в лентах пользователей

Компания Facebook ввела в соцсети функцию, объясняющую принципы работы алгоритма, который отбирает и ранжирует сообщения, попадающие в пользовательские ленты новостей.
Обновлено в 05:37
Кино

Поклонницам он предпочёл кошек. Одиночество актера Геннадия Бортникова

По воспоминаниям коллег, Геннадий Леонидович всегда носил в карманах кусочки колбасы, чтобы подкормить бродячих собак и кошек.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика

Суд арестовал 9,99% акций банка «Восточный»

«Финвижн Холдингс» (зарегистрирована на острове Русском) просила суд арестовать 80,229 млрд обыкновенных акций «Восточного» (составляют 9,99% капитала банка), а также запретить руководству «Восточного» принимать любые решения, направленные на проведение допэмиссии акций банка.
Обновлено в 03:57
Происшествия

Полиция нашла взрывчатку на улице Утрехта

На одной из улиц города Утрехта (Нидерланды) полиция нашла взрывчатку.
Обновлено в 03:52
Энергетика

Средняя цена нефти Urals за март выросла на 3,34%

Средняя цена российской нефти марки нефти Urals за март 2019 года увеличилась на 3,34% по сравнению с февралем, до $65,98 за баррель, следует из материалов Минфина.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Грузовик упал с Рижской эстакады на Третьем транспортном кольце Москвы

Движение по двум полосам Третьего транспортного кольца в Москве перекрыто из-за падения грузовика с Рижской эстакады.
Обновлено в 04:02
Политика

Глава МВД Ингушетии подал в отставку

Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Общество

Илон Маск выпустил рэп-трек про гориллу Харамбе

Американский бизнесмен, глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал рэп-композицию под названием «RIP Harambe» про гориллу Харамбе, которую застрелили в 2016 году в зоопарке США.
Обновлено в 05:11
Космос

Агрессия Солнца заставит землян обратить внимание на Плутон

По всем лабораторным исследованиям, именно Плутон после радикальных изменений на Солнце станет самым привлекательным местом для переселения землян.
Обновлено вчера в 11:14
Политика

В Госдуме рассмотрят заявление о непризнании выборов на Украине

Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 01:13
Общество

Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России

Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Политика

Пореченков отреагировал на оскорбление со стороны Зеленского

Народный артист России Михаил Пореченков прокомментировал высказывание кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, который назвал идиотами артистов, записавших шутливый ролик «в поддержку» шоумена.
Обновлено вчера в 12:37
Космос

Рогозин назвал причины отказа от создания ракеты «Ангара-А3»

"Роскосмос" отказался от создания ракеты "Ангара-А3" из-за ее схожих характеристик с носителем "Союз-5" ("Иртыш"), сообщил РИА Новости глава госкорпорации Дмитрий Рогозин во время посещения Центра Хруничева.
Обновлено в 05:12
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Бобровский признан третьей звездой дня в НХЛ

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Происшествия

Жертвами пожара в автобусе в Перу стали 20 человек

На автовокзале в Лиме загорелся двухэтажный автобус. По меньшей мере 20 человек не смогли выбраться из объятого огнем транспорта.
Обновлено в 00:48
Культура

Во Франции эскиз Рубенса ушел с молотка за €1,3 млн

Обновлено в 03:54
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Смартфон повышенной прочности LG K12+ оценён в $300

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Шоу-бизнес

Егор Дружинин рассказал о деталях юбилейного концерта Пугачевой

17 апреля исполнительницы даст первый за 10 лет сольный концерт в Кремле, который Пугачева анонсировала еще в декабре прошлого года.
Обновлено вчера в 17:55
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