Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в ЕвропуГазета.Ru 00:54
По данным агентства, США поставили в 2018 году поставили в Европу 2,7 млн тонн сжиженного газа. Как отмечается, Австралия, США и Россия обеспечили основной прирост предложения СПГ в 2018 году. При этом новые объемы абсорбировали главным образом КНР и Южная Корея.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 06:25, Ашберн
Космос
Рогозин объяснил отказ от создания ракеты «Ангара-А3»
Обновлено в 06:10
Политика
Песков ответил Зеленскому по Крыму и Донбассу
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал заявления кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского по возвращению территорий и компенсации убытков.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Обновлено вчера в 16:47
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич готовится родить третьего ребёнка
Обновлено в 06:00
Общество
Санкт-Петербург оказался самым везучим регионом России
Самым «невезучим» регионом оказалась Еврейская автономная область. За 25 лет ее жители ни разу не выигрывали семизначных призов.
Обновлено в 04:26
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
НАТО обсудит усиление своего присутствия в Черном море
НАТО рассмотрит возможность усиления своего присутствия в Черном море, заявила в понедельник постпред США при альянсе Кей Бейли Хатчинсон, говоря о повестке встречи глав МИД стран-членов НАТО, которая состоится в Вашингтоне на этой неделе.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Аллергия на wi-fi. Люди жалуются, наука отрицает
Примерно полтора процента людей испытывают дискомфорт и плохое самочувствие при использовании мобильных телефонов, wi-fi, находясь вблизи вышек сотовой связи.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Титиев подаст на УДО после майских праздников, заявил адвокат
Глава чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюб Титиев может подавать ходатайство об условно-досрочном освобождении уже 9 мая текущего года, скорее всего, он это сделает после майских праздников, сообщил РИА Новости в понедельник его адвокат Петр Заикин.
Обновлено в 04:15
Политика
В Госдуме рассмотрят заявление о непризнании выборов на Украине
Комитет Госдумы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ), евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал нижней палате принять заявление о непризнании итогов выборов президента Украины.
Обновлено в 01:13
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал обнаженное фото
Обновлено вчера в 15:00
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Политика
Глава МВД Ингушетии подал в отставку
Глава МВД Ингушетии генерал-лейтенант Дмитрий Кава подал рапорт об отставке.
Обновлено в 04:46
Общество
«РЖД» оштрафованы за снос «конюшни» омнибусов в Петербурге
В 200 тысяч рублей оценил суд в Петербурге действия ОАО «РЖД» по сносу исторического здания на улице Шкапина: в нем до революции располагалось депо для омнибус-моторов — прообраза современных автобусов.
Обновлено в 06:05
Общество
Синоптики рассказали о погоде в апреле
Апрель ожидается теплым в большей части страны. Об этом пишет РГ со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:19
Гаджеты
Новый смартфон Samsung Galaxy A20e показали на рендерах
Обновлено в 01:29
Важное за сутки
Определена оптимальная частота стирки джинсов
Сотрудники американского бренда Levi’s дали рекомендации по поводу частоты стирки джинсовой одежды.
Обновлено вчера в 21:25
Политика
На голосованиях за рубежом Порошенко опережает Зеленского
Действующий президент Петр Порошенко лидирует на выборах главы государства в зарубежном избирательном округе, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 00:31
Культура
Видео Зеленского и Началовой из общего фильма опубликовали в сети
В сети опубликовано видео из российско-украинского телевизионного мюзикла "Три мушкетера", в котором сыграли певица Юлия Началова и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено вчера в 15:06
Политика
Замглавы украинского телеканала назвал «предателями» избирателей Зеленского
Обновлено в 03:22
Политика
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию на Ближнем Востоке
Состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Самаре СК проверит данные о заражении гепатитом в детсаду
В Самаре Следственное управление СК РФ по региону начало проверку информации о заражении детей в детском саду гепатитом "А", сообщило ведомство.
Обновлено в 04:22
Футбол
«Бешикташ» может продать Домагоя Виду
«Бешикташ» может расстаться с защитником команды Домагоем Видой. В летнее трансферное окно он, возможно, сменит клубную прописку.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес
Побледневшую Бузову увели с концерта под руки
Певице и звезде реалити-шоу Ольге Бузовой стало плохо во время собственного концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:58
Технологии
В России произошла утечка персональных данных покупателей магазинов
Как сообщают «Известия», оператор фискальных данных «Первый ОФД», собирающий сведения о продажах для налоговой службы, разослал своим клиентам предупреждения.
Обновлено в 03:44
Общество
Названы регионы с самой высокой зарплатой в малых и средних городах
Выяснилось, что самые высокие зарплаты в небольших городах зафиксированы в Сибири и на Дальнем Востоке.
Обновлено вчера в 20:04
Общество
Медведев поздравил Познера с 85-летием
Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Суд рассмотрит 8 апреля жалобу на домашний арест Ишаева
Московский городской суд рассмотрит на следующей неделе апелляционную жалобу на домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которого обвиняют в мошенническом хищении средств компании «Роснефть», сообщили в Басманном суде столицы.
Обновлено в 06:09