Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и ЕвропуРБК 08:25
В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
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Экономика
«Роснефть» намерена добывать в Арктическом кластере 100 млн т нефти
Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что компания планирует создать Арктический кластер для достижения цели по росту грузопотока по Северному морскому пути.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ
Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ЦИБ ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.
Обновлено в 08:42
Политика
Зеленский набирает более 30% по итогам обработки четверти протоколов
Обновлено вчера в 21:55
Экономика
«Газпром» назначил новых зампредов правления
"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Общество
Россияне назвали любимыми юмористами Задорнова и Петросяна
В списке любимых юмористов лидируют Михаил Задорнов (21%), Евгений Петросян (20%) и Михаил Жванецкий (9%).
Обновлено в 06:06
Политика
В ДНР считают невозможным диалог с Зеленским
Обновлено вчера в 21:24
Общество
Минтруд рекомендовал руководителям чаще хвалить подчиненных
Минтруд России опубликовал методику нематериальной мотивации госслужащих в России - документ, который должен разъяснить руководителям государственных органов, как повысить мотивацию своих сотрудников иными способами, помимо зарплат и премий.
Обновлено в 08:40
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к зданию мэрии Рязани
Обновлено в 08:51
Политика
Аннегрет Крамп-Карренбауэр утверждает, что Москва пытается ослабить ЕС
Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр выступила с резкой критикой России.
Обновлено вчера в 17:26
Футбол
Сборная России опубликовала подборку смешных моментов в честь 1 Апреля
Сборная России поделилась подборкой смешных моментов из жизни футболистов и тренеров в честь 1 Апреля.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Путин подписал закон о наказании для «воров в законе»
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе", сообщает официальный интернет-портал правовой информации.
Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес
Бузовой стало плохо после концерта
Звезда реалити-шоу «Дом-2» и певица Ольга Бузова едва не упала в обморок после концерта в Мытищах.
Обновлено в 03:17
Происшествия
При столкновении трамвая с троллейбусом 40 человек пострадали в Чехии
Сорок человек пострадали при столкновении трамвая и троллейбуса на юго-востоке Чехии в Брно, сообщает Nova.cz.
Обновлено в 08:54
Происшествия
Петербургский Главк полиции проверяет инспекция из Москвы
Как сообщил 78.ru источник, документы и работу регионального Главка будут проверять 43 сотрудника МВД России.
Обновлено в 06:29
Авто
Chevrolet готовит к премьере два новых кроссовера
Новые Chevrolet Tracker и Trailblazer американцы представят на автосалоне в Шанхае, который откроется 16 апреля.
Обновлено в 05:37
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Экономика
С 1 апреля скидки по ОСАГО рассчитают по-новому
Новый порядок расчета коэффициента бонус-малус (КБМ) в ОСАГО вступает в силу с понедельника, 1 апреля.
Обновлено в 08:38
Общество
Минтруд сообщил об увеличении числа официально безработных россиян
Численность официально безработных россиян с 20 по 27 марта увеличилась на 0,7% - до 820 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Атлетико» договорился с «Порту» о переходе Теллеса за 30 млн евро
По информации A Bola, мадридский клуб договорился о трансфере защитника Алекса Теллеса за 30 миллионов евро (это на 10 миллионов меньше, чем его сумма отступных).
Обновлено в 08:06
Авто
Рассекречена начальная версия нового BMW 1 Series
В качестве базового двигателя для 1 Series нового поколения предложат трехцилиндровый агрегат с турбонаддувом, который развивает 138 л.с. Это на 4 "силы" больше, чем у предыдущей генерации "единички".
Обновлено в 07:30
Происшествия
При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 человек
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов проговорился о проблемах в браке с Анастасией Костенко
Футболист Дмитрий Тарасов намекнул на проблемы в браке с Анастасией Костенко, свой третьей по счету жены.
Обновлено вчера в 18:29
Политика
В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Происшествия
ФСБ задержала бизнесмена, написавшего заявление на начальника СвЖД Миронова
Сотрудники УФСБ РФ по Среднему Уралу задержали 40-летнего Евгения Акулова, которого ранее начальник Свердловской железной дороги Алексей Миронов упоминал в качестве одного из заявителей по своему уголовному делу.
Обновлено в 07:10
Общество
Американский журналист пришел в ужас из-за любви россиян к гематогену
Американский журналист Марк Хей провел расследование, посвященное популярному среди россиян лакомству — гематогену.
Обновлено в 03:52