Энергетика
Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и ЕвропуРБК 08:25
В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
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Кино
Скончался российский актер Александр Васильев
Обновлено в 21:14
Армия и оружие
МИД призвал страны ООН предотвратить гонку вооружений в космосе
Россия призвала страны ООН к равноправному диалогу по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
The Drive оценило агрессивный взлет Ми-24
«Ми-24 совершает суперагрессивный взлет», – прокомментировал видеоролик обозреватель американского издания.
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Климкин поздравил украинцев с прекращением договора о дружбе с Россией
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поздравил украинцев 1 апреля с прекращением договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
Обновлено в 07:00
Политика
Путин подписал закон о наказании для криминальных авторитетов
Президент России Владимир Путин подписал закон о наказании для воров в законе.
Обновлено в 10:27
Армия и оружие
Два корабля НАТО прибыли в порт Одессы
Два корабля НАТО - фрегат королевских военно-морских сил Канады Toronto и военно-морских сил Испании Santa Maria - вошли в порт Одессы.
Обновлено в 04:48
Политика
В штабе Зеленского порассуждали о переговорах с Трампом и Путиным
Как сообщает украинский телеканал ICTV, представитель избирательного штаба Владимира Зеленского Александр Данилюк в беседе с журналистами подчеркнул, что и сам кандидат, и его команда вполне осознают, какая работа им предстоит в случае победы на выборах, и вполне к ней готовы.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства
Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Политика
На Украине появился первый регион с полностью посчитанными бюллетенями
По данным Центральной избирательной комиссии Украины, после подсчета 97,38% голосов в первом туре президентских выборов полностью посчитать все бюллетени удалось лишь в Полтавской области.
Обновлено в 20:01
Происшествия
В московском районе Теплый Стан обнаружен труп мужчины
В московском районе Теплый Стан на улице Генерала Тюленева найден труп мужчины. Также там обнаружен раненый человек.
Обновлено в 16:55
Происшествия
В Германии пока не знают причин крушения самолета с совладелицей S7
Обновлено вчера в 17:59
Авто
На долю дизельных легковых машин приходится 5% автопарка РФ
Обновлено в 06:13
Происшествия
В горящих гаражах на западе Москвы нашли гранаты и оружие
Оружие и гранаты обнаружены при тушении горящих гаражей на Мичуринском проспекте на западе Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 15:32
Экономика
ОАО РЖД стало генподрядчиком строительства линии Кызыл—Курагино
Глава ОАО РЖД Олег Белозеров и основной акционер Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК, ведет разработку Элегестского угольного месторождения) Руслан Байсаров 1 апреля подписали соглашение о том, что ОАО РЖД станет генеральным подрядчиком строительства железнодорожной линии Элегест—Кызыл—Курагино.
Обновлено в 14:38
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского на выборах
Обновлено в 21:01
Финансы
Россия предоставит Белоруссии кредит на сумму до $600 млн
Белоруссия получит кредит от России, до конца апреля может получить транш кредита Евразийского фонда стабилизации и развития, поскольку выполнила для этого все условия, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.
Обновлено в 18:44
Политика
Группа «Сафмар» опровергла бегство Гуцериева из России
Группа "Сафмар" расценивает эти действия, как "спланированную акцию с целью дискредитации Гуцериева и нанесения ущерба его деловой репутации".
Обновлено в 03:39
Финансы
Минфин спрогнозировал курс рубля к доллару до 2036 года
На период 2025-2030 годов, согласно базовому сценарию, средний курс доллара может подняться до 70,7 рубля, согласно консервативному прогнозу - до 71,5 рубля, а на период 2031-2036 годов по базовому и консервативному сценарию доллар в среднем может вырасти до 74,1 рубля, указывается в документе.
Обновлено в 10:55
Космос
Российским космонавтам на МКС устроят «вечный май»
Новые светильники, имитирующие земные сутки 15 мая от рассвета до заката Солнца, установят в российском модуле "Рассвет" на Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости во вторник научный сотрудник Института медико-биологических проблем РАН Александр Смолеевский.
Обновлено в 21:05
Политика
Байдена вновь обвинили в неподобающем поведении
Бывшего вице-президента США Джо Байдена в очередной раз обвинили в неподобающем поведении, пишет газета Hartford Courant.
Обновлено в 20:40
Спорт
Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали
Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
Общество
Лос-Анджелес и Сан-Франциско могут ввести плату за въезд в центр
Лос-Анджелес и Сан-Франциско уже проводят исследования на тему взимания платы за въезд в центр.
Обновлено в 20:59
Экономика
Более 40% всех заемщиков в РФ допускали просрочку по кредиту хотя бы на день - эксперты
Почти половина россиян (43-45%) россиян с кредитной историей допускали просрочку по кредиту хотя бы на один день, при этом около трети таких заемщиков начинают "серийно" задерживать платежи, сообщили РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс".
Обновлено в 20:35
Политика
В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.
Обновлено в 10:29
Происшествия
В Екатеринбурге разгромили офис представительства газеты «Коммерсантъ»
В Екатеринбурге неизвестные устроили погром в офисе регионального представительства одной из федеральных газет.
Обновлено в 07:21
Энергетика
Moody’s назвало позицию Дании угрозой для «Северного потока-2»
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" может сдвинуться с запланированного конца декабря 2019 года из-за позиции Дании, которая пытается оттянуть срок выдачи разрешения на строительство трубопровода.
Обновлено в 10:22
Космос
Рогозин назвал причины отказа от разработки «Ангары-А3»
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ракету «Ангара-А3» создавать не будут.
Обновлено в 07:46
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено в 12:03