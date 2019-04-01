Энергетика
Россия опередила США по объему поставок СПГ в ЕвропуМосква 24 вчера в 05:20
В докладе отмечается, что прирост новых объемов сжиженного газа обеспечили Россия, Австралия и США. В основном их абсорбировали Южная Корея и Китай, уточняет ТАСС. Эксперты поясняют, что в 2018 году импорт СПГ вырос на 8,3% — до 314 миллионов тонн.
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с чего всё началось
В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).РБКвчера в 08:25
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«Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф
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В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич
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