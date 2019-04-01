Россия опередила США по объему поставок СПГ в ЕвропуМосква 24 вчера в 05:20

с чего всё началось

В докладе отмечается, что прирост новых объемов сжиженного газа обеспечили Россия, Австралия и США. В основном их абсорбировали Южная Корея и Китай, уточняет ТАСС. Эксперты поясняют, что в 2018 году импорт СПГ вырос на 8,3% — до 314 миллионов тонн.

Россия опередила США по объему поставок СПГ в Европу

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