Энергетика

Россия опередила США по объему поставок СПГ в ЕвропуМосква 24 вчера в 05:20

В докладе отмечается, что прирост новых объемов сжиженного газа обеспечили Россия, Австралия и США. В основном их абсорбировали Южная Корея и Китай, уточняет ТАСС. Эксперты поясняют, что в 2018 году импорт СПГ вырос на 8,3% — до 314 миллионов тонн.
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В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета
 Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
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