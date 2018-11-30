Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям
Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблямГазета.Ru03:45
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев сообщил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru03:45
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Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей.
— Михаил Мизинцев, российский военачальникГазета.Ru 03:45
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