Армия и оружие
Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям
Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблямГазета.Ru13:24
Со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Газета.Ru13:24
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Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей.
— Михаил Мизинцев, российский военачальникГазета.Ru 03:45
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