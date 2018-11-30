Армия и оружие
Со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Газета.Ruвчера в 13:24
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Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей.
— Михаил Мизинцев, российский военачальникГазета.Ru вчера в 03:45
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Иностранные военные корабли должны будут уведомлять РФ о проходе по Севморпути
RT на русскомвчера в 13:33
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 02:15, Ашберн
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