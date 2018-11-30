Армия и оружие

Россия ограничит проход по Севморпути иностранным военным кораблям
Газета.Ru
вчера в 13:24

Со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.
Газета.Ruвчера в 13:24
Михаил Мизинцев
Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей.
— Михаил Мизинцев, российский военачальникГазета.Ru вчера в 03:45

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