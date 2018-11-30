Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей.

Со следующего года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после уведомления российских властей, сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

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