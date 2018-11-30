Для ликвидации правового вакуума в части использования Северного морского пути организована межведомственная работа по совершенствованию российского законодательства, результатом которой станет уведомительный характер плавания иностранных военных кораблей.

Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что с 2019 года иностранные военные корабли смогут ходить по Северному морскому пути только после того, как уведомят об этом российские власти.

Россия ограничит проход по Севморпути для иностранных военных кораблей

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