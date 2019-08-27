Экономика
КоммерсантъРоссия ограничила ввоз озоноразрушающих веществ
Правительство ввело временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ). В постановлении на сайте правительства говорится, что ограничение будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.
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с чего всё началось
«Установить с 7 сентября по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ», – говорится в постановлении на сайте кабмина.Взгляд.ру02:31
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Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.
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Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.
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Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».
REGNUM 07:26
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RT на русском 09:20
Происшествия
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В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".
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В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
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Газета.Ru 04:27
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В Москве загорелось строящееся здание на Сущевском Валу. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.
Известия 08:40
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Президент России Владимир Путин угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана российским мороженым.
РЕН ТВ 09:22
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В красноярских горах нашли разбившийся почти 70 лет назад самолет
Туристы нашли в горах в Красноярском крае потерпевший крушение в 1951 году самолет Ан–2.
РЕН ТВ 09:06
Армия и оружие
Китай может рассмотреть покупку российских Су-57
Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".
Газета.Ru 03:25
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На ответном матче «Краснодара» с «Олимпиакосом» ожидается аншлаг
РИА Новости 25 августа в 12:23
Общество
РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников
«Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.
Коммерсантъ 09:02
Армия и оружие
В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил
Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Московской области.
РИА Новости 08:03
Общество
Пять новых островов появились в России
На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике группа Северного флота обнаружила пять новых островов в Карском море, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу флота.
Газета.Ru 09:21
Политика
Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике
Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.
Взгляд.ру 07:18
Экономика
ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв»
Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.
ТАСС 04:40
Армия и оружие
Обнаружены останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе
Останки 17 солдат Красной Армии, погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол в Монголии 80 лет назад, обнаружены поисковым отрядом Восточного военного округа.
МИР 24 04:36
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Не дождалась помощи: пенсионерка умерла возле больницы в Севастополе
67-летняя жительница Севастополя умерла на скамейке рядом с городской больницей, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru 09:23
Происшествия
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки
Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.
Газета.Ru 01:57
Экономика
Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений
Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».
REGNUM 09:35
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«Союз МС-14» с роботом «Федором» на борту пристыковался к МКС
Космический пилотируемый корабль "Союз МС-14" с российским антропоморфным роботом "Федором" успешно пристыковался к МКС.
Российская газета 00:07
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Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах
При проверке качества питания в образовательных учреждениях были выявлены нарушения нормативов в нескольких тысячах школ и детских садов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.
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Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.
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В центре Москвы обокрали мужчину, захотевшего сфотографироваться с актером и спортсменом Олегом Тактаровым.
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Дмитрий Киселев заявил о готовности к фестивалю Rap Koktebel
Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что к фестивалю Rap Koktebel все готово на 100%.
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Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
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