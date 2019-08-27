с чего всё началось

Правительство ввело временное ограничение на ввоз в Россию озоноразрушающих веществ (ОРВ). В постановлении на сайте правительства говорится, что ограничение будет действовать с 7 сентября по 31 декабря.

Экономика и жизнь

Политика Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Наука Sony и Yamaha разрабатывают беспилотный автомобиль Например количество мест в салоне увеличено на 2 (теперь их 5), дизайн маршрутного автомобиля также был существенно изменён, хотя кузов также имеет форму прямоугольника.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Политика Необычная посадка Су-57 в Жуковском попала на видео Во вторник, 27 августа, в Сети появилось видео нестандартной посадки истребителя Су-57 на аэродроме в подмосковном Жуковском.

Спорт Логинов сообщил, что подпишет контракт с СБР Биатлонист Александр Логинов заявил, что подпишет контракт с Союзом биатлонистов России (СБР). Об этом 27 августа сообщает «Матч ТВ».

Общество В Москве с 1 сентября повысят доплаты к пенсии Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о повышении городских доплат к пенсии для неработающих граждан.

Происшествия На Урале дело обвиняемого в наркосбыте врача вернули в прокуратуру В городе Новая Ляля Свердловской области суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении врача-гинеколога, обвиняемого в хранении и сбыте наркотических веществ.

Политика Российский космонавт объяснил отказ Европы от ракет «Союз» В июле глава представительства ЕКА в России Рене Пишель заявил, что астронавт Лука Пармитано станет последним астронавтом агентства, который полетит на Международную космическую станцию на корабле "Союз".

Политика В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".

Происшествия Пожар произошел в строящемся здании на Сущевском Валу в Москве В Москве загорелось строящееся здание на Сущевском Валу. Об этом 27 августа сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по столице.

Политика Путин угостил Эрдогана вологодским мороженым на МАКС-2019 Президент России Владимир Путин угостил турецкого коллегу Реджепа Эрдогана российским мороженым.

Происшествия В красноярских горах нашли разбившийся почти 70 лет назад самолет Туристы нашли в горах в Красноярском крае потерпевший крушение в 1951 году самолет Ан–2.

Армия и оружие Китай может рассмотреть покупку российских Су-57 Китай может изучить возможность приобретения у России многоцелевого истребителя Су-57. Об этом сообщает "Хуаньцю шибао".

Общество РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Армия и оружие В Минобороны рассказали об убранстве главного храма Вооруженных сил Главный храм Вооруженных Сил Российской Федерации, возводимый на добровольные пожертвования, будет открыт в 2020 году в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" в Московской области.

Общество Пять новых островов появились в России На архипелаге Земля Франца-Иосифа в Арктике группа Северного флота обнаружила пять новых островов в Карском море, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу флота.

Политика Лайнер МС-21 совершил первый полет на публике Свой первый полет самолет совершил в конце мая 2017 года.

Экономика ЦБ отозвал три лицензии у страховой компании «Сервисрезерв» Банк России приказом от 26 августа 2019 года отозвал три лицензии на осуществление услуг страхования у компании "Сервисрезерв", говорится в сообщении регулятора.

Армия и оружие Обнаружены останки 17 красноармейцев, погибших на Халхин-Голе Останки 17 солдат Красной Армии, погибших в ходе сражений на реке Халхин-Гол в Монголии 80 лет назад, обнаружены поисковым отрядом Восточного военного округа.

Происшествия Не дождалась помощи: пенсионерка умерла возле больницы в Севастополе 67-летняя жительница Севастополя умерла на скамейке рядом с городской больницей, не дождавшись помощи врачей.

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Экономика Минфин и Банк России представят новую систему пенсионных накоплений Новая модель основана на уже разрабатывавшемся законопроекте об индивидуальном пенсионном капитале, но в её основе будет «отказ от любых средств принуждения граждан к вступлению».

Общество Кузнецова нашла массовые нарушения при организации питания в школах При проверке качества питания в образовательных учреждениях были выявлены нарушения нормативов в нескольких тысячах школ и детских садов, заявила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова.

Шоу-бизнес Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Алла Пугачева назвала Светлану Лободу своей преемницей Сама Светлана с благодарностью высказалась и в адрес Аллы Борисовны, и в сторону Игоря Крутого.

Происшествия В Москве мужчина лишился телефона из-за фото с Олегом Тактаровым В центре Москвы обокрали мужчину, захотевшего сфотографироваться с актером и спортсменом Олегом Тактаровым.

Музыка Дмитрий Киселев заявил о готовности к фестивалю Rap Koktebel Генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что к фестивалю Rap Koktebel все готово на 100%.