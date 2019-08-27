Экономика
RT на русскомВ России временно ограничили ввоз озоноразрушающих веществ
Правительство России ввело временное ограничение на ввоз на территорию страны озоноразрушающих веществ (ОРВ) с 7 сентября по 31 декабря 2019 года для обеспечения охраны озонового слоя России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
«Установить с 7 сентября по 31 декабря 2019 года количественное ограничение на ввоз в Российскую Федерацию озоноразрушающих веществ», – говорится в постановлении на сайте кабмина.Взгляд.ру02:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:23, Ашберн
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Политика
В российском МИДе оценили заявление сенатора США об отказе в визе
В МИДе РФ заявили, что сенатор США Рон Джонсон находится в "стоп-листе", предают РИА "Новости".
Газета.Ru 04:27
Политика
Самолет МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 стартовал 27 августа в подмосковном Жуковском Российский ближне - и среднемагистральный самолет нового поколения МС-21-300 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:58
Политика
Рогозин предложил Эрдогану отправить турецкого астронавта в космос
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану организовать отправку на МКС турецкого астронавта.
RT на русском 09:10
Общество
В США компания Johnson & Johnson выплатит $572 млн по делу об опиоидах
В июле прошлого года суд в штате Миссури обязал Johnson & Johnson выплатить $4,7 млрд по делу о наличии асбеста в детской присыпке.
Говорит Москва вчера в 23:57
Происшествия
Названы имена полицейских, принудивших к сексу 17-летнюю волейболистку
В Анапе была изнасилована 17-летняя волейболистка. В надругательствах над несовершеннолетней девушкой подозреваются двое полицейских.
Газета.Ru 06:38
Единоборства
Сеть кинотеатров «Каро» покажет бой Нурмагомедова и Порье
Российская сеть кинотеатров «Каро» в прямом эфире покажет турнир UFC 242, в рамках которого состоится поединок между российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье, сообщает пресс-служба «Каро».
Bookmaker-ratings.ru 09:07
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
Российская газета 04:08
Политика
Адвокат: Россия и Украина согласовали дату обмена заключенными
Дата обмена заключенными между Россией и Украиной уже определена, но пока держится в тайне, потому что ее могут сдвинуть.
Daily Storm вчера в 10:41
Политика
Сотрудники СБУ заблокировали Верховную раду
Спикер добавил, что следователи заблокировали работу компьютерного центра и запретили входить в помещение, а также заблокировали систему сенсорных кнопок для голосования.
Газета.Ru 08:24
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46
Общество
Москвичам пообещали летнюю погоду осенью
Синоптики пообещали москвичам теплую погоду без осадков в начале осени, передает агентство городских новостей "Москва" .
Газета.Ru 07:17
Авто
Новый Land Rover Defender заметили на съёмках «бондианы»
Обновлённый внедорожник Land Rover Defender сфотографировали на съёмках фильма об Агенте 007.
Somanyhorses 09:15
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Авто
В России появился вертолет премиум-класса в стиле Aurus
Бренд представительского уровня Aurus представил вертолет «Ансат» с салоном повышенной комфортности, сообщает ТАСС.
Sostav.ru 05:05
Авто
Ушел из жизни легендарный топ-менеджер Фердинанд Пих
Официально работа Фердинанда в Volkswagen Group завершилась в начале 2015 года, когда внутрикорпоративные интриги самого Пиха привели к тому, что он вынужден был уйти в отставку со всех занимаемых им постов, проиграв внутрифирменную битву за власть с CEO корпорации Мартином Винтеркорном и другими топ-менеджерами.
За рулем 01:56
Происшествия
Два ребенка погибли в Дагестане, заигравшись с розетками
Двое детей погибли в Хасавюртовском районе Дагестана, заигравшись с электрическими розетками.
Интерфакс 08:28
Происшествия
На МКАД перекрыли три полосы после аварии с двумя грузовиками
Три полосы перекрыты для движения транспорта после столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД на северо-востоке Москвы, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
РИА Новости 08:42
Политика
Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополитических изменений.
Известия 06:28
Здоровье
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса
Женщину с уникальным редчайшим диагнозом спасли медики Кузбасса, проведя своевременную операцию.
Ugpressa.ru 00:25
Футбол
«Барселона» хочет оформить трансфер Неймара сегодня
Бразильский журналист Марсело Бечлер утверждает, что «Барселона» и ПСЖ сегодня проведут очередные переговоры о трансфере форварда парижского клуба Неймара.
Soccer.ru 06:19
Происшествия
Пенсионерка умерла у больницы Севастополя, не дождавшись помощи врачей
В Севастополе пожилая женщина скончалась на скамейке, которая находилась недалеко от больницы, не дождавшись помощи врачей.
Газета.Ru вчера в 17:14
Экономика
Минфин и ЦБ представят новую систему пенсионных накоплений
Министерство финансов и Центробанк через неделю представят новую модель формирования пенсионных накоплений, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
РИА Новости 07:12
Здоровье
Эксперт назвала самые распространенные «детские» инфекции сентября в России
Провоторова уточнила, что наибольшая опасность заболеть грозит детям с хроническими патологиями ЛОР-органов, легких и сердца.
РИА Новости 08:25
Политика
Макрон ответил президенту Бразилии на насмешки над его женой
Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на оскорбления его супруги, к которым присоединился президент Бразилии Жаир Болсонару.
ФАН вчера в 09:35
Хоккей
«Ак Барс» представил форму на сезон-2019/20
«Ак Барс» показал форму, в которой будет играть в сезоне-2019/20, информирует официальный «твиттер» команды из Хельсинки.
Чемпионат 08:47
Армия и оружие
ВВС Индии получили последний самолёт Boeing C-17A Globemaster III
Контракт на поставку ВВС Индии десяти тяжелых военно-транспортных самолетов Boeing C-17A Globemaster III был заключен в июне 2011 года.
Военное обозрение 08:58
Армия и оружие
Американские военные проехались на российских танках Т-80
Американские военные прокатились на "летающих" танках Т-80 во время учений в Южной Корее. Фотографии солдатов появились в сети.
Газета.Ru вчера в 06:58
Общество
В Арктике открыли пять новых островов
Гидрографы Северного флота подтвердили открытие пяти новых островов в бухте Визе у западного побережья Новой Земли.
Российская газета 07:57
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Законопроект об установлении Дня окончания стояния на реке Угре как памятной даты освобождения Руси от ордынского ига и обретения независимости российским государством со столицей в Москве внес в июне 2019 года депутат от Калужской области Геннадий Скляр («Единая Россия»).
Lenta.ru 08:48