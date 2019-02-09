Экономика
Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКСLenta.ru вчера в 14:35
Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок. За эту сумму единственный подрядчик должен будет подготовить и запустить три пилотируемых «Союза-МС» и три грузовых корабля «Прогресс-МС».
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«Роскосмос» потратит почти 5 млрд рублей на запуски кораблей к МКС в 2019–2020 годах
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