Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКСLenta.ru 14:35

Запуски кораблей к Международной космической станции в 2019-2020 годах обойдутся «Роскосмосу» в 4,6 миллиарда рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок. За эту сумму единственный подрядчик должен будет подготовить и запустить три пилотируемых «Союза-МС» и три грузовых корабля «Прогресс-МС».

Россия оценила свои расходы на отправку кораблей к МКС

Происшествия Полиция разогнала погромщиков на акции «желтых жилетов» в Париже В общей сложности, по оценкам сотрудников правоохранительных органов, в протесте 5 января по всей стране приняли участие 25 тыс. человек, в Париже полиция насчитала 3,5 тыс. демонстрантов, более ста из них были задержаны.

Гаджеты Apple передумала повышать цены на новые iPhone Компания Apple не станет повышать цены на новые iPhone из-за низких продаж смартфонов выпуска прошлого года.

Гаджеты Названы смартфоны с самым мощным излучением Эксперты немецкой компании Statista назвали смартфоны с самым высоким уровнем электромагнитного излучения.

Происшествия В Крыму из дельфинария вылилась вода с дельфинами В Алуште из-за аварии в дельфинарии вода вместе с дельфинами вылилась на улицу. Об этом 9 февраля сообщила газета «Коммерсант».

Происшествия Отцу юного хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве Отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года, сообщает "Спорт-Экспресс".

Армия и оружие Украинские военные пожаловались на лазерное оружие ополченцев Донбасса Бойцы самопровозглашенной Луганской народной республики используют против украинских военных лазерное оружие.

Общество Режим ЧС введен на Новой Земле из-за нашествия белых медведей Режим ЧС введен с 9 февраля на территории архипелага Новая Земля в связи с массовым нашествием белых медведей.

Авто Назван топ-5 самых удобных автомобилей российского рынка 4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.

Общество В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину В Петербурге открыли памятную доску на доме, где жил писатель Даниил Гранин.

Авто Новый Renault Duster станет пикапом Renault выпустит пикап, построенный на базе кроссовера Duster. Об этом заявил представитель румынского подразделения компании Хаким Бутехр.

Происшествия В Москве объявили план «Перехват» для поиска вооруженных людей на BMW Для поимки мужчин объявлен план «Перехват», добавили в министерстве. Остальных деталей случившегося в МВД не привели.

Авто У LADA Granta появилась модификация с пятью педалями В зависимости от типа трансмиссии педалей в автомобиле может быть пять или четыре — на модификациях с «механикой» у инструктора есть возможность тормозить и выжимать сцепление, на машинах с «автоматом» и «роботом» дублируется только педаль тормоза.

Происшествия Четыре ребенка погибли при пожаре в Новосибирской области "Погибли пять человек, четверо детей среди них", - сообщил собеседник агентства, не уточнив, были ли они членами одной семьи.

Космос «Хаббл» получил новые снимки Урана и Нептуна Снимки планет были получены «Хабблом» в рамках программы OPAL (Outer Planet Atmospheres Legacy), предназначенной для долгосрочных наблюдений за планетами-гигантами для, в частности, лучшего понимания их атмосферной динамики.

Авто Toyota RAV4 превратили во внедорожник Toyota RAV является самым популярным в мире автомобилем сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

Происшествия В Петербурге перекрыли Невский в поддержку Анастасии Шевченко Активистов и журналистов постоянно преследовала полиция в ходе подготовки мероприятия и из-за полиция моментально разогнала граждан и задержали активиста Владимира Казаченко.

Происшествия В Киеве около 40 человек попытались штурмовать управление полиции На Украине задержаны около 40 человек, которые попытались устроить штурм управления полиции в Киеве.

Происшествия В «Хитроу» лайнер сдуло с посадочной полосы Самолет авиакомпании British Airways в аэропорту «Хитроу» (Лондон) не смог с первого раза совершить посадку из-за сильного бокового ветра, сообщает Daily Mail.