Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»Коммерсантъ 14:00
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.Ведомости09:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Россия обжаловала решения о компенсациях украинским компаниям за активы в Крыму
Московский Комсомолец11:32
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 16:10, Ашберн
Происшествия
Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика»
Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Политика
Генсек НАТО анонсировал учения с Украиной в Чёрном море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует в июле провести учения в Чёрном море с участием Украины.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей
Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.
Обновлено в 07:16
Политика
Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл
Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.
Обновлено в 07:13
Политика
Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске
Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 11:23
Происшествия
На Университетской снова горит дом Черкасского
Обновлено в 14:43
Гаджеты
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Происшествия
На Савушкина из-за прорыва трубы фонтан с водой повредил автомобили
На улице Савушкина на парковке у ТК "Меркурий" рядом с домом № 141 забил фонтан с водой из-за прорыва трубы.
Обновлено в 13:57
Политика
Сенатор: Украина вернёт Крым, если станет частью России
Член Совета Федерации РФ от Крыма заявил в эфире НСН, что Украина вернет Крым только если воссоединится с Россией.
Обновлено в 05:40
Политика
Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:41
Общество
Минюст предложил ввести новый вид алиментов
Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.
Обновлено в 14:00
Авто
В Сети обнародовали свежие «секреты» о следующей генерации LADA 4x4
На просторах Интернета обнародовали новые данные о модернизированном внедорожнике LADA 4x4.
Обновлено в 15:50
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено в 00:34
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Обновлено в 15:13
Авто
«АвтоВАЗ» отзывает более 900 Lada Xray
Обновлено в 12:46
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
Обновлено в 15:30
Политика
Зеленский отреагировал на разрушение памятника Жукову националистами
Обновлено вчера в 15:47
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.
Обновлено 02 июня в 17:55
Культура
BadComedian высказался о закрытии своего канала
Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал возможность закрытия своего канала на YouTube из-за иска компании Kinodanz.
Обновлено в 11:56
Авто
Lada Vesta получит электронную приборную панель
В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.
Обновлено в 05:22
Общество
В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством»
Ранее сообщалось, что «Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки.
Обновлено в 14:10
Футбол
Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак»
Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов».
Обновлено в 16:05
Политика
Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине
Украинский президент Владимир Зеленский высказался на тему заявлений о дефолте в стране.
Обновлено в 14:49
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Общество
Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее
Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным согласование городским комитетом по охране памятников (КГИОП) проектной документации по реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца — основного здания Государственного Русского музея, объекта культурного наследия федерального значения.
Обновлено в 09:12
Энергетика
«Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе»
Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 13:57
Футбол
Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку
Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Внебрачный сын Спартака Мишулина станет ведущим Первого канала
Тимур Еремеев, неоднократно пытавшийся доказать, что является сыном актера Спартака Мишулина, станет ведущим нового шоу на Первом канале, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:31