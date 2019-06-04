Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»Коммерсантъ 14:00

с чего всё началось

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.

Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Происшествия Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

Шоу-бизнес Саша Савельева официально объявила об уходе из группы «Фабрика» Произошло то, чего так боялись поклонники «Фабрики» — Александра Савельева официально объявила о том, что после декрета не собирается возвращаться в коллектив.

Политика Генсек НАТО анонсировал учения с Украиной в Чёрном море Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует в июле провести учения в Чёрном море с участием Украины.

Происшествия Резонансное убийство в подмосковном Путилково – как результат «социально-безответственной политики» властей Громкое убийство в подмосковном Путилково бывшего спецназовца Никиты Белянкина является следствием «социальной политики» региональных властей, допустивших отсутствие экстренных служб и другой необходимой для населения инфраструктуры в населенном пункте.

Политика Принц Гарри проигнорировал Трампа из-за оскорбления Меган Маркл Принц Гарри проигнорировал президента США Дональда Трампа во время официального визита американской делегации в Лондон.

Политика Глава Генштаба ВСУ примет участие во встрече по Донбассу в Минске Глава Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак примет участие во встрече контактной группы по урегулированию в Донбассе, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Гаджеты Гендиректор не считает Apple монополией Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.

Происшествия На Савушкина из-за прорыва трубы фонтан с водой повредил автомобили На улице Савушкина на парковке у ТК "Меркурий" рядом с домом № 141 забил фонтан с водой из-за прорыва трубы.

Политика Сенатор: Украина вернёт Крым, если станет частью России Член Совета Федерации РФ от Крыма заявил в эфире НСН, что Украина вернет Крым только если воссоединится с Россией.

Политика Зеленский пошутил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе пошутил, что лучше своего предшественника Петра Порошенко, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Минюст предложил ввести новый вид алиментов Минюст предложил обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жилье.

Авто Новый кроссовер Kia получит название Seltos Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.

Гаджеты Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта Чаще всего среди китайских смартфонов в ремонт сдают Huawei Nova 2, Honor 8, Xiaomi Redmi Note 4 и Redmi 4X.

Культура BadComedian высказался о закрытии своего канала Российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) прокомментировал возможность закрытия своего канала на YouTube из-за иска компании Kinodanz.

Авто Lada Vesta получит электронную приборную панель В принципе, присутствие автомобиля в бюджетном сегменте не подразумевает электронной панели («Автоваз» тут не в отстающих), но тюнеры считают, что конкуренты уже выходят на новый уровень и им приходится соответствовать для повышения конкурентных качеств.

Общество В компании «Май» оценили итоги исследования чая «Роскачеством» Ранее сообщалось, что «Роскачество» по итогам проверки листовых и пакетированных чёрных чаёв самых распространённых в России торговых марок обнаружило в 11 из них бактерии кишечной палочки.

Футбол Врач ЦСКА и сборной России Михаил Бутовский перешёл в «Спартак» Пока же представим Михаила Бутовского, переход которого в «Спартак» главный врач сборной России Эдуард Безуглов уже назвал «лучшим из возможных трансферов».

Политика Зеленский назвал слухами заявления о дефолте на Украине Украинский президент Владимир Зеленский высказался на тему заявлений о дефолте в стране.

Происшествия В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники "Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.

Общество Суд в Петербурге счёл незаконной реконструкцию в Русском музее Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал незаконным согласование городским комитетом по охране памятников (КГИОП) проектной документации по реконструкции внутренних дворов Михайловского дворца — основного здания Государственного Русского музея, объекта культурного наследия федерального значения.

Энергетика «Роснефть» ответила «Транснефти» на критику заявлений о «Дружбе» Компания «Роснефть» отреагировала на заявления «Транснефти», которая не согласилась с главой компании Игорем Сечиным, высказавшимся по инциденту с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба».

Футбол Мать Неймара попросила простить обвинившую его в изнасиловании девушку Мать форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара Надин Сантос попросила футболиста простить девушку, обвинившую его в изнасиловании, передает "Советский спорт".