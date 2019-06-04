Политика
Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»Коммерсантъ вчера в 14:00
Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.
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Россия обжаловала в Верховном суде Швейцарии арбитражные решения по искам «Укрнафты», «Стабил» и других украинских компаний из-за Крыма, говорится в сообщении российского Минюста.Ведомостивчера в 09:04
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Россия обжаловала решения о компенсациях украинским компаниям за активы в Крыму
Московский Комсомолецвчера в 11:32
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