Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»Коммерсантъ вчера в 14:00

с чего всё началось

Россия подала в Верховный суд Швейцарии заявления об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам компаний «Укрнафта» и «Стабил» о захвате их заправок после присоединения Крыма к России.

Россия обжаловала в ВС Швейцарии решения по искам «Укрнафты»

Шоу-бизнес Потолстевшую Тиффани Трамп уличили в чрезмерном фотошопе Еще в январе наследница президента демонстрировала кадры, где она запечатлена стройной и подтянутой, и поклонники дочери Трампа предположили, что девушка пользовалась фотошопом.

Общество Forbes назвал Рианну самой богатой певицей в мире Самой высокооплачиваемой певицей в мире по версии журнала Forbes стала Рианна.

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Общество В Забайкалье чиновников лишили личных служебных машин Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов лишил региональных чиновников закрепленных за ними персональных служебных автомобилей, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы региона Елена Назарова.

Здоровье Врачи дали советы москвичам по питанию в жаркую погоду Диетологи дали москвичам рекомендации о правильном питании и выборе напитков накануне надвигающейся на столицу жаркой погоды.

Политика Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1» Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".

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Происшествия Житель Хабаровского края 33 года жил без документов Первый в жизни документ, удостоверяющий личность, выдали полицейские 33-летнему жителю села Известковое Хабаровского края.

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Происшествия В Петербурге загорелся склад со стройматериалами Пожар площадью 1000 квадратных метров произошел на складах со стройматериалами в Санкт-Петербурге, сообщается на сайте регионального главка МЧС.

Экономика Минсельхоз предлагает продлить госпрограмму развития села до 2030 года Продление до 2030 года госпрограммы комплексного развития сельских территорий, ограниченной 2025 годом, допускает Министерство сельского хозяйства РФ при достижении положительных результатов.

Политика Трамп не исключил военной операции США против Ирана Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.

Происшествия На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.

Политика Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.

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Общество Предсказана скорая гибель человеческой цивилизации Причинами скорого коллапса называются изменение климата, бездействие правительств и последующий социальный и экономический кризис.

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Транспорт В Челябинске водителям перестали выдавать права Некоторых водителей серьезно огорчило данное сообщение, поскольку талоны были взяты за несколько дней и люди уже спланировали свой день.

Экономика Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".

Политика Борис Джонсон: перенос Brexit создаст для тори угрозу существования Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, считающийся главным претендентом на пост главы британского правительства, считает, что перенос выхода Соединенного Королевства из Евросоюза на новый срок создаст угрозу дальнейшего существования правящей в стране Консервативной партии.