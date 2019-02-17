Футбол
Россия обыграла Украину в матче за бронзу ЧЕ по мини-футболуГазета.Ru вчера в 13:48
Сборная России в серии пенальти одержала победу над командой Украины в матче за третье место на чемпионате Европы по мини-футболу среди женщин, сообщает РИА "Новости". Встреча, прошедшая в Порту, завершилась со счетом 3:2 в пользу россиянок.
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