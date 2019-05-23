Россия выиграла у США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккеюProUfu.ru 13:00

Сегодня на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе сборная России обыграла команду США со счетом 4:3 и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею. В первом периоде сборная России отправила в ворота противника две шайбы – на 2-й минуте шайбу забросил Никита Гусев, на 16-й – Михаил Сергачев.

Россия выиграла у США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

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